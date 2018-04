Die Bundesregierung will die Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der durch die Europäische Union geführte EU-NAVFOR-Somalia-Operation „Atalanta“ ( European Union Naval Force) zur Bekämpfung der Piraterie vor der Küste Somalias fortsetzen. Dazu hat sie einen Antrag (19/1596) vorgelegt, den der Bundestag am Donnerstag, 19. April 2018, nach erster Lesung zur federführenden Beratung an den Auswärtigen Ausschuss überwiesen hat.

Piraterie vor Somalia stark zurückgegangen

Der Einsatz der Deutschen Marine im Rahmen von EU-NAVFOR „Atalanta“ wurde vom Bundestag erstmals am 19. Dezember 2008 gebilligt. Deutsche Einsatzkräfte dürfen dabei bis zu einer Tiefe von maximal 2 000 Metern gegen logistische Einrichtungen der Piraten am Strand vorgehen. Sie werden hierfür aber nicht am Boden eingesetzt.

Das derzeitige Mandat, dessen Verlängerung der Bundestag am 18. Mai 2017 zugestimmt hatte, ist bis zum 31. Mai 2018 gültig. Seit Erteilung des ersten Mandats ist die Bedrohung durch Piraterie vor der Küste Somalias nach Regierungsangaben stark zurückgegangen, weshalb die Mandatsobergrenze im Jahr 2016 von 950 auf 600 Soldatinnen und Soldaten verringert wurde. Bei dieser Zahl soll es auch im Verlängerungszeitraum bis zum 31. Mai 2019 bleiben. Sie spiegelt lediglich die theoretisch maximal einsetzbare Anzahl von Truppen wider. Die Kosten der Mandatsverlängerung beziffert die Bundesregierung mit rund 37,7 Millionen Euro.

Der Auftrag sieht unter anderem vor, die vom Welternährungsprogramm oder von der Mission der Afrikanischen Union in Somalia gecharterten Schiffe und die zivilen Schiffe in den Einsatzgebieten zu schützen. Um Piraterie und Seeräubertum zu verhindern, soll auch Gewalt eingesetzt werden können. Piraten und Seeräuber sollen aufgegriffen und überstellt, deren Schiffe Ausrüstung und Beutegüter beschlagnahmt werden können. Darüber hinaus soll auch die Fischerei vor der Küste Somalias überwacht werden. (nal/19.04.2018)