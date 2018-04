Für eine dauerhafte Senkung des Mindestalters zum Erwerb der Fahrerlaubnis der Klasse AM auf 15 Jahre spricht sich die FDP-Fraktion aus. Einen dazu von der Fraktion angekündigten Antrag hat der Bundestag von der Tagesordnung am Freitag, 27. April 2018, abgesetzt. Ursprünglich sollte die Vorlage nach 45-minütiger Debatte zur weiteren Beratung in den federführenden Verkehrsausschuss überwiesen werden.

Ein noch bis 2020 laufender Modellversuch in einigen Bundesländern erlaubt bereits 15-jährigen das Führen von Kleinkrafträdern, Mopeds und vierrädrigen Leichtfahrzeugen bis 45 km/h. Grundsätzlich ist derzeit aber aus Gründen der Verkehrssicherheit für die Führerscheinklasse AM ein Mindestalter von 16 Jahren festgeschrieben. (hau/24.04.2018)