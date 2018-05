Liveübertragung: Freitag, 18. Mai, 9 Uhr

Mit dem Etatansatz des Ministeriums für Arbeit und Soziales (Einzelplan 11) befassen sich die Abgeordneten am Freitag, 18. Mai 2018, mehr als eineinhalb Stunden lang in erster Lesung. Das von Hubertus Heil (SPD) geführte Ministerium verfügt gemäß dem Haushaltsentwurf 2018 der Bundesregierung (19/1700) – wie in den Vorjahren auch – über den größten Einzeletat des Bundeshaushaltes mit 139,76 Milliarden Euro. Davon sind 139,38 Milliarden Euro (2017: 137,21 Milliarden Euro) Zuweisungen und Zuschüsse. Die geplanten Ausgaben bedeuten eine Steigerung um 2,18 Milliarden Euro im Vergleich zu 2017 (137,58 Milliarden Euro). Die Einnahmen sollen 2,04 Milliarden Euro betragen gegenüber 1,99 Milliarden Euro 2017.

Zwei Drittel für die Rentenversicherung

Etwa zwei Drittel der Ausgaben, nämlich 94,02 Milliarden Euro, sollen auf Leistungen an die Rentenversicherung entfallen (2017: 91,02 Milliarden Euro). Darin enthalten sind der Zuschuss an die allgemeine Rentenversicherung mit 35,04 Milliarden Euro (2017: 34,4 Milliarden Euro), der zusätzliche Zuschuss des Bundes an die allgemeine Rentenversicherung mit 24,92 Milliarden Euro (2017: 24 Milliarden Euro), die Beitragszahlungen für Kindererziehungszeiten an die allgemeine Rentenversicherung mit 14,3 Milliarden Euro (2017: 13,2 Milliarden Euro), der Zuschuss des Bundes an die allgemeine Rentenversicherung in den ostdeutschen Ländern mit 9,62 Milliarden Euro (2017: 9,27 Milliarden Euro) und die Beteiligung des Bundes in der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 5,28 Milliarden Euro (2017: 5,41 Milliarden Euro).

Hinzu kommen die Erstattung von Aufwendungen der Deutschen Rentenversicherung Bund aufgrund der Überführung von Zusatzversorgungssystemen in die Rentenversicherung mit 3,38 Milliarden Euro (2017: 3,28 Milliarden Euro) und die Zuschüsse zu den Beiträgen zur Rentenversicherung in der Werkstätten und Integrationsprojekten beschäftigten behinderten Menschen mit 1,33 Milliarden Euro (2017: 1,27 Milliarden Euro).

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende schlägt mit 36,95 Milliarden Euro zu Buche (2017: 36,4 Milliarden Euro). Davon entfallen 20,9 Milliarden Euro (2017: 21 Milliarden Euro) auf das Arbeitslosengeld II („Hartz IV“), sieben Milliarden Euro (2017: 6,5 Milliarden Euro) auf die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung der Arbeitslosengeld-II-Bezieher, 4,49 Milliarden Euro (2017: 4,44 Milliarden Euro) auf Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und 4,56 Milliarden Euro (2017: 4,44 Milliarden Euro) auf Verwaltungskosten für die Durchführung der Grundsicherung.

Die Erstattungen des Bundes an die Länder für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung belaufen sich dem Entwurf zufolge auf 5,9 Milliarden Euro (2017: 7,13 Milliarden Euro). (sas/vom/11.05.2018)