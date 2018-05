Liveübertragung: Mittwoch, 16. Mai, 13 Uhr

Über den Etatansatz des von Heiko Maas (SPD) geführten Auswärtigen Amtes (Einzelplan 05) debattiert der Bundestag am Mittwoch, 16. Mai 2018, 105 Minuten lang in erster Lesung. Die Regierung plant hierfür gemäß ihrem Entwurf für das Haushaltsgesetz 2018 (19/1700) Ausgaben in Höhe von 5,36 Milliarden Euro (2017: 5,23 Milliarden Euro). (sas/09.05.2018)