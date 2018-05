Liveübertragung: Donnerstag, 17. Mai, 14.30 Uhr

Über den Haushaltsplan 2018 für das von Dr. Franziska Giffey (SPD) geführte Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Einzelplan 17) debattieren die Abgeordneten am Donnerstag, 17. Mai 2018, über eineinhalb Stunden in erster Lesung. Für das Ressort will die Bundesregierung laut ihrem Entwurf (19/1700) 10,2 Milliarden Euro und damit 680,99 Millionen Euro mehr als im Vorjahr (9,52 Milliarden Euro) zur Verfügung stellen.

Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, Kindergeld

Größter Brocken sind die gesetzlichen Leistungen für Familien, die sich auf 8,42 Milliarden Euro summieren (2017: 7,72 Milliarden Euro). Davon entfallen 6,67 Milliarden Euro auf das Elterngeld (2017: 6,4 Milliarden Euro), 866 Millionen Euro auf die Zahlung von Unterhaltsvorschuss (2017: 315 Millionen Euro). Die Zunahme ist darauf zurückzuführen, dass der Gesetzgeber die Altersgrenze, bis zu der Unterhaltsvorschuss gezahlt wird, von zwölf auf 18 Jahre angehoben hat. Den Ausgaben stehen erwartete Einnahmen von 189 Millionen Euro (2017: 64 Millionen Euro) gegenüber.

Die Ausgaben für Kindergeld und Kinderzuschlag sollen 581 Millionen Euro nicht überschreiten (2017: 664 Millionen Euro). Zu den gesetzlichen Leistungen zählen auch die Zuweisung zur Contergan-Stiftung für behinderte Menschen mit 170,31 Millionen Euro (2017: 135,4 Millionen Euro) und die Einlage in die Stiftung „Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“ mit 96,03 Millionen Euro (wie im Vorjahr).

Kinderbetreuungsausbau und Integrationsförderung

1,06 Milliarden Euro sind für die Kinder- und Jugendpolitik vorgesehen (2017: 1,1 Milliarden Euro). Davon entfallen 400 Millionen Euro als Zuweisungen an das Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau“, aus dem der Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren finanziert wird (2017: 446 Millionen Euro).

Mit 255,06 Millionen Euro sollen Modellprojekte und Maßnahmen der Sprach- und Integrationsförderung von unter dreijährigen Kindern gefördert werden (2017: 277,85 Millionen Euro). 193,62 Millionen Euro sind als Zuschüsse und Leistungen an die Länder und Träger und für Aufgaben der freien Jugendhilfe eingeplant (2017: 177,58 Millionen Euro). Für die Stärkung von Vielfalt, Toleranz und Demokratie sind 115,5 Millionen Euro ausgewiesen (2017: 104,5 Millionen Euro).

Stärkung der Zivilgesellschaft

Die Stärkung der Zivilgesellschaft und für die Familien-, Gleichstellungs- und Seniorenpolitik hat Ministerin Giffey 402,46 Millionen Euro vorgesehen (2017: 385,12 Millionen Euro). Davon entfallen 323,6 Millionen Euro auf die Stärkung der Zivilgesellschaft (2017: 310,6 Millionen Euro). Dazu zählen die Ausgaben für Freiwilligendienste mit 95,67 Millionen Euro (wie 2017) und für den Bundesfreiwilligendienst mit 205,2 Millionen Euro (2017: 200,2 Millionen Euro).

Die Ansätze für die Familien-, Gleichstellungs- und Seniorenpolitik summieren sich auf 78,86 Millionen Euro (2017: 74,52 Millionen Euro). (sas/vom/14.05.2018)