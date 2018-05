Liveübertragung: Dienstag, 15. Mai, 10.50 Uhr

Im Anschluss an die Einbringungsrede von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) berät der Bundestag in einer „Allgemeinen Finanzdebatte“ über die haushalts- und finanzpolitischen Aspekte des Bundeshaushalts für 2018. Für die Debatte sind 105 Minuten eingeplant. Gegenstand sind die Einzelpläne 08 (Bundesministerium der Finanzen), 20 (Bundesrechnungshof), 32 (Bundesschuld) und 60 (Allgemeine Finanzverwaltung).

Etat des Bundesfinanzministeriums

Der Etatentwurf des Bundesministeriums der Finanzen umfasst Ausgaben von 6,54 Milliarden Euro, das sind 343,28 Millionen Euro mehr als 2017. Davon entfallen allein 3,45 Milliarden Euro auf Personalausgaben, von denen wiederum 1,89 Milliarden Euro (2017: 1,79 Milliarden Euro) der Zollverwaltung zugute kommen. Für die Entschädigung von Opfern der nationalsozialistischen Verfolgung sind 837,26 Millionen Euro eingeplant (809,87 Millionen Euro).

Die Einnahmen des Ministeriums sollen sich auf 281,08 Millionen Euro belaufen, das sind 27,39 Millionen Euro weniger als 2017.

Etat des Bundesrechnungshofes

Der Etat 2018 des Bundesrechnungshofes umfasst 148,78 Millionen Euro, 2,15 Millionen Euro weniger als 2017. Die Einnahmen werden mit 3,75 Millionen Euro angegeben, 436.000 Euro weniger als im Vorjahr.

Etat der Bundesschuld

Der Einzelplan der Bundesschuld verzeichnet Ausgaben von 21,17 Milliarden Euro, 1,18 Milliarden Euro mehr als 2017, von denen 19,86 Milliarden Euro für den Schuldendienst des Bundes aufgebracht werden. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt beim Schuldendienst 1,39 Milliarden Euro. Die Bundesregierung beziffert die Einnahmen dieses Einzelplans auf 1,38 Milliarden Euro gegenüber 1,25 Milliarden Euro 2017.

Kernbereich dieses Einzelplans ist einerseits die Kreditaufnahme und andererseits der Schuldendienst des Bundes. Außerdem sind Einnahmen und Ausgaben aus Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen des Bundes enthalten. Während die Nettoneuverschuldung 2018 null („schwarze Null“) betragen soll, ist zur Deckung des Finanzierungssaldos von 1,93 Milliarden Euro (2017: 7,05 Milliarden Euro) eine Entnahme aus Rücklagen von 1,64 Milliarden Euro vorgesehen (2017: 6,73 Milliarden Euro). Die Rücklage soll zur Finanzierung von Belastungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringungen von Asylbewerbern und Flüchtlingen verwendet werden.

Etat der Allgemeinen Finanzverwaltung

Der Einzelplan der Allgemeinen Finanzverwaltung verbucht erwartete Einnahmen von 326,53 Milliarden Euro (2017: 315,77 Milliarden Euro), davon 319,25 Milliarden Euro Steuern und steuerähnliche Abgaben (2017: 301,34 Milliarden Euro). Die Ausgaben werden auf 14,82 Milliarden Euro (2017: 11,2 Milliarden Euro) begrenzt, von denen Zuweisungen und Zuschüsse mit 14,54 Milliarden Euro (2017: 12,14 Milliarden Euro) den Löwenanteil ausmachen. Der Zuschuss an die Postbeamtenversorgungskasse beträgt 8,23 Milliarden Euro (2017: 8,13 Milliarden Euro). Die Zuwendung an den Energie- und Klimafonds beziffert die Regierung auf 2,8 Milliarden Euro (2017: 717,32 Millionen Euro).

Im Etat der Allgemeinen Finanzverwaltung sind Einnahmen und Aufgaben zusammengefasst, die nicht einem einzelnen Ressort zugeordnet werden können oder den Bund insgesamt betreffen wie die Bundessteuern und der Bundesanteil an den Gemeinschaftsteuern. Die Zuweisungen des Bundes an die Länder im Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe von 8,52 Milliarden Euro und die Mehrwertsteuer- und die sogenannten BNE-Eigenmittel der EU, die aus dem Bruttonationaleinkommen (BNE) errechnet werden, zusammen 26,95 Milliarden Euro, werden als Absetzungen von den Einnahmen ausgewiesen.

Darüber hinaus sind die Einnahmen aus dem Verkauf von Beteiligungen und aus der Verwertung von sonstigem Kapitalvermögen des Bundes (für 2018 kein Betrag eingestellt), die Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen in Höhe von 576 Millionen Euro, der Anteil des Bundes am Reingewinn der Deutschen Bundesbank von 1,9 Milliarden Euro und die sogenannte Erhebungskostenpauschale von 1,05 Milliarden Euro (Einbehalt von den EU-Eigenmitteln) veranschlagt. (sas/09.05.2018)