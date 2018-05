Liveübertragung: Donnerstag, 17. Mai, 10.45 Uhr

Über die Etatplanung 2018 der Bundesregierung (19/1700) für das von Dr. Katarina Barley (SPD) geführte Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Einzelplan 07) debattiert der Bundestag am Donnerstag, 17. Mai 2018, in erster Lesung 105 Minuten lang. Die Regierung plant hier Ausgaben in Höhe von 782,18 Millionen Euro (2017: 838,62 Millionen Euro). (sas/09.05.2018)