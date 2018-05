Wie konnte es geschehen, dass deutsche Sicherheitsbehörden nicht in der Lage waren, den Urheber des verheerenden Terroranschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz Anis Amri rechtzeitig zu stoppen? Hatten sie im Gewirr widersprüchlicher Informationen den Überblick verloren? Gab es strukturelle Ursachen, die das Versagen erklären? Um solche und ähnliche Fragen wird es am Donnerstag, 17. Mai 2018, in einer Anhörung des 1. Untersuchungsausschusses („Breitscheidplatz“) zum Thema „Föderale Sicherheitsarchitektur“ gehen. Als Experten geladen sind fünf namhafte Juristen und drei ehemalige Praktiker der polizeilichen und nachrichtendienstlichen Arbeit. Die öffentliche Sitzung unter Vorsitz von Armin Schuster (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Berliner Paul-Löbe-Hauses und dauert voraussichtlich etwa sechs Stunden.

Die Anhörung wird live im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

In den Monaten seines Aufenthaltes in Deutschland vom Juli 2015 bis zum Attentat in Berlin am 19. Dezember 2016 war Amri mehrfach auf dem Radar unterschiedlicher Sicherheitsbehörden aufgetaucht. Im Oktober 2015 wurde der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen auf ihn aufmerksam. Im Februar 2016 war erstmals im „Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum“ (GTAZ) der Polizeien und Nachrichtendienste des Bundes und der Länder von Amri die Rede. Er wurde hier als „Gefährder“ eingestuft, wenn auch mit vergleichsweise geringem Bedrohungspotenzial.

Die Rolle des Gemeinsamen Terrorabwehrzentrums

Bei einer Polizeikontrolle im selben Monat in Berlin wurden zwei Mobiltelefone Amris beschlagnahmt, die gespeicherten Daten vom Bundeskriminalamt ausgelesen und an die Landesämter für Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen und Berlin zur Auswertung weitergeleitet. Im Juli 2016 saß Amri zwei Tage lang bei der Polizei in Ravensburg fest, nachdem er offenbar illegal in die Schweiz hatte ausreisen wollen. Er kam wieder frei, weil nach Einschätzung der Behörden in Baden-Württemberg nichts Schwerwiegendes gegen ihn vorlag.

Das Augenmerk des Ausschusses, der nach Sicherheitslücken an den Schnittstellen der Kompetenzen von Bund und Ländern fahnden will, wird nicht zuletzt der Rolle des GTAZ gelten. Als Amri in diesem Gremium sechs Wochen vor dem Anschlag zum letzten Mal zur Sprache kam, hieß es, dass „auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse kein konkreter Gefährdungssachverhalt erkennbar ist“.

Zusammenarbeit von Sicherheits- und Ermittlungsbehörden

Die Frage ist, welche Erkenntnisse das waren. In der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken, die sich für den Umgang mit den Daten aus den im Februar 2016 bei Amri sichergestellten Mobiltelefonen interessierte, hat die Bundesregierung darauf hingewiesen, dass dass GTAZ „keine eigenständige Behörde“ sei, sondern lediglich „eine Kommunikationsplattform für die deutschen Sicherheitsbehörden“. Es verfüge daher auch über keinen eigenen Datenbestand.

Weitere Fragen an die Sachverständigen betreffen mögliche Veränderungen in den Grundzügen der „föderalen Sicherheitsarchitektur“ während des Untersuchungszeitraums von 2011 bis 2017, die Abgrenzung der Zuständigkeiten sowie Formen der Zusammenarbeit zwischen „Sicherheits- und Ermittlungsbehörden“ in Bund und Länden, die Entwicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für deren Arbeit seit 2011, schließlich das Ausmaß, in dem Polizeien und Nachrichtendienste von Bund und Ländern zu Kooperation und Informationsaustausch bisher gesetzlich verpflichtet sind.

Acht Sachverständige

Unter den Sachverständigen sind zwei Spitzenbeamte im Ruhestand, der frühere Verfassungsschutzpräsident Heinz Fromm und der ehemalige Vizepräsident des Bundeskriminalamtes (BKA) Jürgen Maurer. Fromm hatte nach einer Laufbahn im hessischen Landesdienst zwölf Jahre lang bis 2012 an der Spitze des Bundesamtes gestanden, Maurer drei Jahrzehnte beim BKA verbracht, die letzten drei Jahre bis 2013 als Vizepräsident. Als Experte aus der Praxis wird auch der frühere Chef der Berliner Landespolizeischule Otto Dreksler auftreten, der sich mittlerweile als Berater der AfD in Fragen der inneren Sicherheit profiliert hat.

Unter den fünf geladenen Juristen ist der Bonner Verfassungsrechtler Klaus Ferdinand Gärditz mit Überlegungen hervorgetreten, wegen Volksverhetzung verurteilten Abgeordneten gegebenenfalls das Mandat zu entziehen. Dr. Matthias Bäcker, seit 2016 Professor für Öffentliches Recht in Mainz, hat unter anderem über die Rolle des BKA in der Terrorismusabwehr publiziert. Auf Umwelt-, Technik- und Sicherheitsrecht spezialisiert ist der Bayreuther Professor Dr. Heinrich Amadeus Wolff. Der Kölner Rechtsanwalt Dr. Nikolaos Gazeas leitet im Deutschen Anwaltsverein den Ausschuss für Gefahrenabwehrrecht und ist mit Publikationen zum Terrorismusstrafrecht ausgewiesen. Der Verwaltungsrechtler Dr. Benjamin Rusteberg ist seit 2009 am Institut für Staatswissenschaft und Rechtsphilosphie in Freiburg tätig. (wid/09.05.2018)

Zeit: Donnerstag, 17. Mai 2018, 12 bis 18 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich bis Mittwoch, 16. Mai, beim Sekretariat des 1. Untersuchungsausschusses unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums) anmelden (E-Mail: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen