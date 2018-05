Der Bundestag hat am Donnerstag, 19. April 2018, in erster Lesung über einen Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD zur Änderung des Gesetzes betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung (19/1686) beraten und ihn im Anschluss zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen.

Regelung soll bis Ende 2019 verlängert werden

Nach dem Gesetz betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung ist die Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof nur zulässig, wenn der Beschwerdewert der Berufungsentscheidung 20.000 Euro übersteigt. Diese Regelung ist befristet und läuft zum 30. Juni 2018 aus. Ohne eine Anschlussregelung, vor allem ohne die Beibehaltung einer Wertgrenze, besteht nach Auffassung von Union und SPD die Gefahr, dass es zu einer nicht tragbaren Mehrbelastung der Zivilsenate beim Bundesgerichtshof kommt.

Die Koalitionsfraktionen wollen dies verhindern und die befristete Regelung bis zum Jahresende 2019 verlängert. Dies würde es ermöglichen, die Entwicklung der Geschäftsbelastung für einen Zeitraum von eineinhalb Jahren zu beobachten, heißt es.

Deutlicher Anstieg der Geschäftsbelastung

Die Fraktionen weisen darauf hin, dass sich die Belastung des Bundesgerichtshofs nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform des Zivilprozesses (14/4722) am 1. Januar 2002 zunächst auf ein erträgliches Maß eingependelt hatte (16/3038, 17/5334). Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Paragrafen 522 der Zivilprozessordnung am 27. Oktober 2011 sei jedoch ein deutlicher Anstieg der Geschäftsbelastung bei den Zivilsenaten des Bundesgerichtshofs zu verzeichnen.

Mit der Reform des Paragrafen 522 sei die Möglichkeit geschaffen worden, gegen einen zuvor unanfechtbaren Zurückweisungsbeschluss das Rechtsmittel einzulegen, das auch bei einer Entscheidung durch Urteil zulässig wäre. Aufgrund der Gleichstellung von Zurückweisungsbeschluss und Berufungsurteil komme seither auch für die Anfechtbarkeit von Zurückweisungsbeschlüssen die Wertgrenze von 20.000 Euro zum Tragen. Mit der Verlängerung der Geltungsdauer der Regelung sollen eine Überlastung des Bundesgerichtshofs und eine Mehrbelastung der Berufungsgerichte verhindert werde, betonen die Fraktionen. (eis/19.04.2018)