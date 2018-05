Ohne Aussprache will der Bundestag am Donnerstag, 7. Juni 2018, über folgende Vorlagen abstimmen:

Elektronische Veröffentlichung des Amtsblatts der Europäischen Union: Abgestimmt wird über die Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses zu einem Gesetzentwurf der Bundesregierung (19/2073), mit dem die innerstaatlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden sollen, damit der deutsche Vertreter im Rat der Europäischen Union dem Vorschlag der Europäischen Kommission für die Verordnung über die elektronische Veröffentlichung des Amtsblatts der Europäischen Union zustimmen darf. Durch die vorgesehene Änderung der EU-Verordnung Nr. 216/2013 sollen zum einen die Anforderungen an die Authentifizierung mittels elektronischer Signatur an die Terminologie der EU-Verordnung Nr. 910/2014 angepasst und zum anderen die Verwendung eines qualifizierten elektronischen Siegels als alternative Form der Authentifizierung des Amtsblatts der Europäischen Union zugelassen werden. Die Bundesregierung will dem Verordnungsvorschlag im Rat der Europäischen Union zustimmen. Das Amtsblatt wird ausschließlich elektronisch veröffentlicht und, um Echtheit, Unverfälschtheit und Unveränderlichkeit zu gewährleisten, momentan mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur versehen, die auf einem qualifizierten Zertifikat beruht und von einer sicheren Signaturerstellungseinheit erstellt wurde.

Beschlüsse zu Petitionen: Der Bundestag stimmt über zehn Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses (19/2161, 19/2162, 19/2163, 19/2164, 19/2165, 19/2166, 19/2167, 19/2168, 19/2169, 19/2170) zu den Sammelübersichten 45 bis 54 mit Petitionen ab, die beim Petitionsausschuss eingegangen sind und dort bereits beraten wurden. (vom/25.05.2018)