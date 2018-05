Die Bundesregierung will die Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der durch die Europäische Union geführte „Operation Sophia“ zur Aufklärung von Schleusernetzwerken im Mittelmeer (EUNAVFOR MED) fortsetzen. Dazu hat sie einen Antrag vorgelegt, der am Donnerstag, 7. Juni 2018, in die erste Lesung geht. Eine Dreiviertelstunde ist für die Aussprache vorgesehen. Danach wird die Vorlage zur weiterführenden Beratung an die zuständigen Ausschüsse überwiesen. Die Federführung wird voraussichtlich beim Auswärtigen Ausschuss liegen.

Tausende aus Seenot gerettet

Seit Juni 2015 beteiligt sich Deutschland durchgehend an der Operation Sophia. Die Mandatsobergrenze liegt bei 950 deutschen Soldaten und Soldatinnen. Insgesamt sind an der Operation Sophia 25 europäische Nationen mit durchschnittlich 1.200 Soldaten und Zivilpersonal beteiligt.

Kernauftrag der Einheiten des Verbands ist es, zur Aufklärung von Schleusernetzwerken auf der Zentralen Mittelmeerroute beizutragen. Sie dürfen dazu seit Beginn der Phase 2i des Einsatzes am 7. Oktober 2015 auf Hoher See gegen Boote vorgehen, die von Schleppern genutzt werden. Die Soldaten haben außerdem Tausende Menschen aus Seenot gerettet. Die Operation ist nach einem somalischen Mädchen benannt, das am 24. August 2015 an Bord der Fregatte „Schleswig-Holstein“ zur Welt kam. (nal/25.05.2018)