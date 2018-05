Die Bundesregierung will die Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der internationalen Sicherheitspräsenz im Kosovo fortsetzen. Dazu hat sie einen Antrag vorgelegt, der am Donnerstag, 7. Juni 2018, in die erste Lesung geht. 45 Minuten sind für die Aussprache vorgesehen. Danach wird die Vorlage zur weiterführenden Beratung an die zuständigen Ausschüsse überwiesen. Die Federführung wird beim Auswärtigen Ausschuss liegen.

Einsatz auf Grundlage einer UN-Resolution

Die internationale Sicherheitspräsenz in Kosovo geht auf die UN-Resolution 1244 zurück, die am 10. Juni 1999 vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verabschiedet wurde und die den Einsatz der Nato-Sicherheitstruppe Kosovo Force (KFOR) regelt. Die KFOR sollte zunächst den Abzug der jugoslawischen Truppen und die Entmilitarisierung des Kosovo überwachen.

Nach der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo am 17. Februar 2008 blieb KFOR mit Zustimmung der kosovarischen Regierung im Land. Grundlage für die militärische und zivile Präsenz ist weiterhin die UN-Resolution 1244. Die Mission hat den Auftrag, ein sicheres Umfeld im Kosovo aufzubauen und zu erhalten, einschließlich öffentlicher Sicherheit und Ordnung. Dazu gehört auch die Überwachung, Prüfung und gegebenenfalls Durchsetzung des Militärisch-Technischen Übereinkommens (MTA) zwischen der internationalen Sicherheitspräsenz und den Regierungen der Bundesrepublik Jugoslawien (jetzt: Republik Serbien) und der Republik Serbien vom 9. Juni 1999, das eine Entmilitarisierung vorsieht.

Vielfältige Aufgaben

Darüber hinaus soll KFOR humanitäre Hilfe in Notsituationen leisten, die Rückkehr von Flüchtlingen und Vertriebenen fördern sowie die Arbeit internationaler Hilfsorganisationen unterstützen. Hierzu arbeitet KFOR eng mit den Missionen der Vereinten Nationen (UNMIK) und der Europäischen Union (EULEX) im Kosovo zusammen.

Die Bundeswehr ist seit dem 12. Juni 1999 im Kosovo präsent. Mit der Stabilisierung der Sicherheitslage in den vergangenen Jahren konnte die Truppenstärke von KFOR ständig angepasst und langfristig verringert werden. Mit Billigung der Nato zur weiteren Reduzierung der Einsatzstärke von KFOR vom 29. Oktober 2010 wurde die Gesamtpersonalstärke auf derzeit etwa 4.600 Soldatinnen und Soldaten, davon rund 500 aus Deutschland, reduziert. Von den derzeit 29 beteiligten Nationen sind acht Nationen als Nicht-Nato-Mitglieder vertreten.

Das aktuelle Mandat des Deutschen Bundestages sieht eine personelle Obergrenze von 800 deutschen Soldatinnen und Soldaten vor. Letztmalig stimmte das Parlament der Verlängerung des Einsatzes um ein Jahr am 22. Juni 2017 zu. (nal/25.05.2018)