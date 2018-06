Liveübertragung: Freitag, 8. Juni, 12.55 Uhr

Der weitere Ausbau von erneuerbaren Energien kann nach Ansicht der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nur mit Sonderausschreibungen gesichert werden. Daher haben die Abgeordneten einen entsprechenden Entwurf zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (19/2108) vorgelegt, der am Freitag, 8. Juni 2018, in die erste Lesung geht.

Ebenfalls erstmals beraten werden Anträge der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Bürgerenergie retten“ (19/1006) und der Grünen mit dem Titel „Stromstau auflösen statt erneuerbare Energien zu bremsen“ (19/2109). Für die verbundene Beratung der drei Vorlagen ist eine Stunde vorgesehen. Danach werden sie zur weiteren Beratung an die fachlich zuständigen Ausschüsse überwiesen; die Federführung obliegt in allen Fällen dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie.

Ausbaumengen sollen erhöht werden

Um die Ausbaumengen für Windenergie an Land und für Solarenergie zu erhöhen, sieht der Gesetzentwurf der Grünen-Fraktion noch für 2018 eine Sonderausschreibung für 1.500 Megawatt Windenergieleistung an Land und 800 Megawatt Solarstromleistung vor. Vom kommenden Jahr an sollen die jährlichen Ausschreibungsmengen bei 5.000 Megawatt (Wind) beziehungsweise 3.000 Megawatt (Solar) liegen.

Die Ergebnisse bisheriger Ausschreibungen, die auf einer Gesetzesänderung aus dem Jahr 2016 fußten, seien verheerend, heißt es zur Begründung: „Der Windenergie-Ausbau an Land droht in den nächsten beiden Jahren zusammenzubrechen.“ Für die Branche und für den Klimaschutz wäre dies eine Katastrophe, so die Abgeordneten.

Linke: Bürgerenergieprojekte auf neue rechtliche Grundlage stellen

Im Antrag der Fraktion Die Linke wird die Bundesregierung aufgefordert, Bürgerenergieprojekte auf eine neue rechtliche Grundlage zu stellen. Dies setze eine Neudefinition des Begriffs Bürgerenergie voraus. Bis zu einer Größe von 18 Megawatt sollten Bürgerenergieprojekte von Ausschreibungen befreit werden und stattdessen eine staatlich festgelegte Einspeiseprämie erhalten, heißt es in dem Antrag weiter. Zudem plädieren die Abgeordneten für ein Konzept, das kommunalen und privaten Akteuren die Teilhabe an Erneuerbare-Energie-Projekten in nennenswerter Höhe ermöglicht.

Bislang sei die Regierung damit gescheitert, Bürgern vor Ort realistische Chancen bei Energieprojekten einzuräumen, begründet die Fraktion ihren Vorstoß. Vergangene Ausschreibungsrunden hätten die Schwächen des Systems gezeigt und Möglichkeiten des Missbrauchs offengelegt. Die Fraktion belegt dies mit dem Beispiel eines Projektentwicklers, der bis zu 60 sogenannte Bürgerenergiegesellschaften gegründet habe, um die vorteilhaften Bedingungen spekulativ auszunutzen.

Grüne: Stromnetze optimaler nutzen

Die Grünen fordern die Bundesregierung in ihrem Antrag auf, die bestehenden Stromnetze optimaler als bisher zu nutzen und so den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen. „So werden die Kosten für Netzstabilisierungsmaßnahmen begrenzt“, schreiben die Abgeordneten. Neben technischen Verbesserungen plädieren sie für Marktmodelle, die vor Ort Stromnutzung attraktiv machen, der wegen Netzengpässen nicht transportiert werden kann.

Darüber hinaus müsse strenger kontrolliert werden, ob Strom aus erneuerbaren Energien tatsächlich Vorrang vor fossilem und importiertem Strom im Netz erhält. Im Vorwort zu dem Antrag erklären die Abgeordneten, der Ausbau erneuerbarer Energien und Probleme beim Ausbau der Stromnetze stünden nicht im Widerspruch und dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden. (pez/nal/06.06.2018)