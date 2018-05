Die Bundesregierung will den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten auf eine neue Grundlage stellen und hat dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt, der am Donnerstag, 7. Juni 2018, in die erste Lesung geht. Danach wird die Vorlage zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Inneres und Heimat (federführend) und an den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen. Erstmals im Plenum beraten werden zudem zwei Gesetzentwürfe der FDP-Fraktion und der Fraktion Die Linke zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes. Für die Aussprache ist eine Stunde vorgesehen.

Minister: Auswahl nach klaren Kriterien zugrunde legen

Wie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte, setze die Bundesregierung „künftig auf einen begrenzten Familiennachzug, dem eine humanitäre Auswahl nach klaren Kriterien zugrunde“ liege. Geregelt werde der Familiennachzug zu Personen mit eingeschränktem Schutzstatus. Dieser Differenzierung beim Schutzstatus müsse auch eine Differenzierung bei den Rechtsfolgen gegenüberstehen.

Das gelte auch bei der wichtigen Frage nach dem Familiennachzug. Würden alle Schutzgruppen gleich behandelt und der Familiennachzug für jeden gleichermaßen zugelassen werden, dann würde der Unterschied zwischen eingeschränkt und voll Schutzbedürftigen seinen Sinn verlieren, so Seehofer.

Begrenzung auf tausend Menschen pro Monat

Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, Mitgliedern der Kernfamilie – dazu zählen Ehegatten, minderjährige ledige Kinder und Eltern minderjähriger Kinder – ab dem 1. August 2018 aus humanitären Gründen der Familiennachzug wieder zu gewähren. Um „die Integrationsfähigkeit der Aufnahmegesellschaft zu gewährleisten“, soll der Familiennachzug jedoch auf 1.000 Personen pro Monat beschränkt werden – mit einer Ausnahme: Vom 1. August bis zum 31. Dezember 2018 wird die Begrenzung bei insgesamt 5.000 Visa liegen, das heißt, bis zum 31. Dezember kann das nicht ausgeschöpfte Kontingent auf den Folgemonat übertragen werden, danach nicht mehr.

Um möglichen Missbrauch zu verhindern, soll der Familiennachzug nur gewährt werden, wenn es sich um eine Ehe handelt, die vor der Flucht geschlossen wurde, wenn keine schwerwiegenden Straftaten begangen wurden, wenn es sich bei den Familienmitgliedern nicht um sogenannte Gefährder handelt und wenn eine Ausreise des in Deutschland lebenden Angehörigen nicht kurzfristig zu erwarten ist.

Kein Familiennachzug von Gefährdern

Ferner soll der Gesetzentwurf laut Bundesinnenministerium durch eine entsprechende Strafverschärfung Anreize ausschließen, die dadurch entstünden, dass „Minderjährige von ihren Eltern unter Gefährdung des Kindeswohls auf die gefährliche Reise vorgeschickt“ werden.

Außerdem werde mit dem Gesetzentwurf ein allgemeiner Versagungstatbestand für Familiennachzug zu deutschen Gefährdern geschaffen. Damit gehe der Entwurf aus Gründen der öffentlichen Sicherheit über den Koalitionsvertrag hinaus. Dies sei innerhalb der Bundesregierung jedoch unstrittig.