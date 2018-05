Im Anschluss an die Regierungsbefragung folgt in der Plenarsitzung am Mittwoch, 6. Juni 2018, die Fragestunde, die von etwa 13.30 Uhr bis 15.35 Uhr dauern kann. Vertreter der Bundesregierung antworten auf schriftlich eingereichte Fragen von Abgeordneten. Die Fragen werden getrennt nach Ressortzuständigkeit aufgerufen. (vom/25.05.2018)