Die Fraktion der AfD will gegen „Haushaltsuntreue und Verschwendung öffentlicher Mittel“ vorgehen und hat dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt, der am Donnerstag, 7. Juni, in die erste Lesung geht. Danach wird die Vorlage zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, bei dem die Federführung liegen wird, und an den Haushaltsausschuss überwiesen. Eine Stunde ist für die Aussprache vorgesehen. (nal/25.05.2018)