Der Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“ konstituiert sich in öffentlicher Sitzung am Mittwoch, 6. Juni 2018, um 17 Uhr im Sitzungssaal E 800 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin. Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hatte am 25. April beschlossen, zum fünften Mal diesen Unterausschuss einzusetzen. Zur konstituierenden Sitzung hat sich auch Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey (SPD) angekündigt.

„Rahmenbedingungen für das Engagement “

Zur konstituierenden Sitzung erklärt die Vorsitzende des Familienausschusses, Sabine Zimmermann (Die Linke): „Ich freue mich, dass es gelungen ist, im Einvernehmen aller Fraktionen erneut einen Unterausschuss ,Bürgerschaftliches Engagement‘ einzurichten. Den Mitgliedern des Gremiums wünsche ich viel Erfolg bei ihrem Einsatz für die Belange der bürgerschaftlich Engagierten. Es geht hierbei vor allem um förderliche Rahmenbedingungen für das Engagement und die Selbstorganisation der Zivilgesellschaft.“

Zu den Aufgaben des Unterausschusses gehört es, aktuelle engagementpolitisch relevante Gesetzesvorhaben und Initiativen parlamentarisch zu begleiten und an der Entwicklung einer engagementpolitischen Strategie des Bundes mitzuwirken, wobei die Belange der Integration und des demografischen Wandels besonders berücksichtigt werden sollen. (vom/04.06.2018)

Zeit: Mittwoch, 6. Juni 2018, 17 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 800

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030/227-33582, Fax: 030/227-36581, E-Mail: buergerschaftliches.engagement@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.