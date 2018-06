Der Bundestag wird bald wieder eine Kinderkommission (Kiko) haben. Zur presseöffentlichen konstituierenden Sitzung der „Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder“, wie die Kiko offiziell heißt, treffen sich die Mitglieder am Mittwoch, 6. Juni 2018, um 16 Uhr im Sitzungssaal 2.200 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin. Die Zur Sitzung angekündigt hat sich auch Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey (SPD).

Die Vorsitzende des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Sabine Zimmermann (Die Linke) erklärt zur konstituierenden Sitzung: „Seit der elften Legislaturperiode engagiert sich die Kinderkommission dafür, kindgerechte Lebensverhältnisse zu schaffen. Mit ihrer erneuten Einsetzung macht auch der 19. Deutsche Bundestag deutlich, wie wichtig den Abgeordneten diese Aufgabe ist. Ich wünsche den Mitgliedern der Kinderkommission, dass sie auch weiterhin über die Parteigrenzen hinweg wirkungsvoll für Kinder und Jugendliche eintreten und ihre Interessen im Parlament vertreten. Sie können hierfür mit der vollen Unterstützung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend rechnen.“ Der Ausschuss hatte am 25. April beschlossen, die neunte Kinderkommission einzusetzen.

Unterausschuss des Familienausschusses

Die Kinderkommission gibt es seit 1988. Sie ist ein Unterausschuss des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und vertritt die Interessen von Kindern und Jugendlichen im Parlament. Jede der derzeit sechs Fraktionen im Bundestag entsendet einen oder eine Abgeordnete in das Gremium.

Für die Kinderkommission gelten teilweise andere Regeln als für die Bundestagsausschüsse. So gilt für alle Entscheidungen ein doppeltes Quorum mit Zweidrittelmehrheit. Das bedeutet, dass zum einen zwei Drittel aller stimmberechtigten Mitglieder, die Fraktionen angehören, die insgesamt mindestens zwei Drittel der Mitglieder des Familienausschusses umfassen, der Entscheidung zustimmen müssen; zum zweiten müssen gleichzeitig zwei Drittel der Kommissionsmitglieder der Entscheidung zustimmen.

Fraktionen wechseln sich im Vorsitz ab

Außerdem wechseln sich die ordentlichen Mitglieder in der Reihenfolge der Fraktionsgröße beim Vorsitz ab. Das ermöglicht es, bei der Arbeit unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen und sich mit vielen verschiedenen kinder- und jugendpolitischen Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beschäftigen. Zunächst wird ein Mitglied der CDU/CSU-Fraktion den Vorsitz übernehmen.

Zu den Möglichkeiten der Kinderkommission, sich für die Interessen von Kindern und Jugendlichen einzusetzen, gehören öffentliche und nichtöffentliche Gespräche mit Expertinnen und Experten, um zu verschiedensten Themen Standpunkte zu entwickeln. Hinzu kommt die Öffentlichkeitsarbeit zu Themen, die für Kinder und Jugendliche wichtig sind. Zudem kann die Kinderkommission eine stärkere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Gesellschaft einfordern.

Die Kinderkommission will die Interessen von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb des Parlaments vertreten und Signale in der Kinderpolitik setzen. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten will sie auch Partner und Förderer der Verbände, Organisationen und Einrichtungen sein, die sich für die Interessen von Kindern und Jugendlichen einsetzen. (vom/04.06.2018)

Zeit: Mittwoch, 6. Juni 2018, 16 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.200

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.