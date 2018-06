Die Bundesregierung will die Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der „United Nations Interim Force in Lebanon“ (Unifil), eine der ältesten aktiven Beobachtermissionen der Vereinten Nationen, fortsetzen. Dazu hat sie einen Antrag (19/2383) vorgelegt, den der Bundestag am Donnerstag, 7. Juni 2018, nach erster Lesung zur federführenden Beratung an den Auswärtigen Ausschuss überwiesen hat.

Seit 1978 setzen sich Blauhelmsoldaten der Unifil-Mission für Frieden zwischen Libanon und Israel ein. Anfangs zählten die Überwachung des Waffenstillstands und die Bestätigung des Abzugs israelischer Streitkräfte aus dem Libanon zu ihren Aufgaben. Außerdem sollte die Mission dabei helfen, Frieden und Sicherheit im südlichen Libanon wiederherzustellen, und die libanesische Regierung darin unterstützen, die Souveränität in dem Gebiet wiederzuerlangen. Heute sind rund 10.500 Unifil-Blauhelme aus rund 40 Nationen im Einsatz.

Jetziges Mandat läuft bis Ende Juni 2018

Nach dem Zweiten Libanonkrieg im Jahr 2006 wurde das Mandat deutlich erweitert. So handelt es sich seither um eine bewaffnete Blauhelm-Mission; das heißt, dass die Unifil-Truppen ihre Aufgaben im Rahmen des Mandats mit Gewalt durchsetzen können. Erstmals wurden die Blauhelmsoldaten durch Marineeinheiten ergänzt. Sie unterstützen die libanesische Regierung dabei, die Seegrenzen zu sichern und Waffenschmuggel von See zu verhindern. Der Maritime Einsatzverband Unifil war der erste Flottenverband unter Führung der Vereinten Nationen.



Das Mandat wurde auf Antrag der Bundesregierung letztmals am 29. Juni 2017 vom Bundestag um zwölf Monate bis zum 30. Juni 2018 verlängert. Die Mandatsobergrenze liegt bei 300 Soldatinnen und Soldaten. (nal/07.06.2018)