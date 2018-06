Von der Tagesordnung des Plenums am Donnerstag, 14. Juni 2018, abgesetzt hat der Bundestag die Beratung eines Antrags der AfD-Fraktion mit dem Titel „Christenverfolgung stoppen und sanktionieren“ (19/1698). Der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe sollte dazu eine Beschlussempfehlung vorlegen.

Die AfD fordert in der Vorlage „mehr Engagement der Bundesregierung gegen die Verfolgung von Christen weltweit“. Christen seien heute die am meisten verfolgte und diskriminierte Religionsgemeinschaft auf dem Globus, heißt es in dem Antrag. Sie würden insbesondere in kommunistischen und islamischen Ländern diskriminiert, ausgegrenzt und verfolgt. „Noch nie in der Menschheitsgeschichte war die Situation für Christen so katastrophal wie heute“, schreiben die Abgeordneten.

Bericht zur Religions- und Weltanschauungsfreiheit

Die Bundesregierung wird in dem Antrag unter anderem aufgefordert, jährlich einen Bericht zur weltweiten Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu erstellen, der insbesondere auf die Lage der christlichen Minderheiten eingehen soll.

Außerdem sollten in Bezug auf Staaten, in denen Christen diskriminiert und verfolgt würden, Entwicklungsmittel gekürzt, Finanztransaktionen eingeschränkt, politische Eliten sanktioniert und Flüchtlingskontingente für verfolgte Christen eingeführt werden. Weitere Forderungen zielen unter anderem auf Programme gegen „Christenfeindlichkeit und Antisemitismus bei Asylbewerbern“ ab sowie auf die Kopplung von Handels-, Assoziierungs- und Partnerschaftsabkommen an die Bedingung der Gewährleistung der Religionsfreiheit. (ahe/hau/14.06.2018)