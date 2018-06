Liveübertragung: Mittwoch, 13. Juni, 13.35 Uhr

Im Anschluss an die Regierungsbefragung folgt in der Plenarsitzung am Mittwoch, 13. Juni 2018, die Fragestunde, die von etwa 13.35 Uhr bis 15.35 Uhr dauern kann. Vertreter der Bundesregierung antworten auf schriftlich eingereichte Fragen von Abgeordneten (19/2611). Die Fragen werden getrennt nach Ressortzuständigkeit aufgerufen.

Grüne mit den meisten Fragen

52 der insgesamt 85 Fragen stellen Abgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen, gefolgt von der Abgeordneten der Linken mit 18 Fragen. FDP-Abgeordnete sind mit sieben Fragen vertreten, CDU/CSU- und die SPD-Abgeordnete jeweils mit drei Fragen. Zwei Fragen stammen vom AfD-Abgeordneten Martin Hohmann.

Die meisten Fragen, nämlich 16, richten sich an das Bundesverkehrsministerium, 15 an das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Das Auswärtige Amt soll 13 Fragen beantworten, das Ministerium für Arbeit und Soziales acht, das Finanzministerium sieben. Jeweils vier Fragen wenden sich an das Bundeswirtschaftsministerium, an das Bundesjustizministerium, an das Bundeslandwirtschaftsministerium, an das Bundesumweltministeriums und an das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung soll drei Fragen beantworten, das Bundesgesundheitsministerium zwei und das Bundesfamilienministerium eine.

Was Abgeordnete wissen wollen

Uwe Kekeritz von den Grünen möchte etwa vom Entwicklungsministerium erfahren, wie viel Prozent der freiwilligen Rückkehrer nach Ankunft in ihrem Herkunftsland im Rahmen des Ministeriumsprogramms „Initiative Heimat“ bislang beraten werden konnten und in wie vielen Prozent der Fälle die Beratung im Herkunftsland zur Vermittlung einer Arbeitsstelle für die Betroffenen geführt hat.

Jörg Cezanne von der Linksfraktion will vom Verkehrsministerium wissen, auf welcher Rechtsgrundlage private Sicherheitsunternehmen, die im Auftrag von Einzelhandelsunternehmen deren Parkraum bewirtschaften, Halterabfragen zur Identifizierung der Halter nicht ordnungsgemäß geparkter Fahrzeuge bei den zuständigen Behörden vornehmen und wie sich die Anzahl der jährlichen Halterabfragen bei den zuständigen

Behörden seit 2010 hat.

Katrin Helling-Plahr (FDP) fragt das Gesundheitsministerium, wie die Bundesregierung den Umstand bewertet, dass mit Inkrafttreten des Samenspenderregistergesetzes zum 1. Juli 2018 eine künstliche Befruchtung mit bereits teilweise verwendeten und dann für die Zeugung von Geschwisterkindern reservierten Samenzellen insbesondere anonymer Spender faktisch nicht mehr möglich ist.

Johann Saathoff (SPD) erkundigt sich beim Wirtschaftsministerium, in welcher Form die Beteiligung des Deutschen Bundestages bei der Weiterentwicklung des Strategiepapiers zur Stärkung der Verteidigungsindustrie und die Umsetzung seiner Beschlüsse hinsichtlich der Einstufung von Überwasserschiffbau als Schlüsseltechnologie gewährleistet wird, wenn in dem Weiterentwicklungsprozess alle relevanten Interessenträger umfassend konsultiert werden sollen.

Martin Hohmann (AfD) fragt das Auswärtige Amt, inwieweit sich die Bundesregierung bereits mit der Frage eines Austritts aus der Internationalen Organisation für Migration (UN/IOM) beschäftigt hat und wenn nein, warum nicht.

Ebenfalls an das Auswärtige Amt richtet sich die Frage von Klaus-Peter Willsch (CDU/CSU), auf welcher rechtlichen Grundlage die Bundesregierung die Einreise welcher taiwanischer Amtsträger in die Bundesrepublik Deutschland verweigert. (vom/eis/08.06.2018)