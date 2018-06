Liveübertragung: Donnerstag, 14. Juni, 14.25 Uhr

Die Menschenrechtssituation in Russland steht im Mittelpunkt einer Debatte am Donnerstag, 14. Juni 2018, dem Tag des Beginns der Fußball-Weltmeisterschaft in dem Land. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat dazu einen Antrag mit dem Titel „Fußball-WM 2018 – Menschenrechtsverletzer ins Abseits“ (19/2667) vorgelegt. Der außerdem zu beratende Antrag der FDP-Fraktion trägt den Titel „Menschenrechtsschutz während und nach der Fußball-WM 2018 in Russland“ (19/2672). Beide Vorlagen sollen im Anschluss an die einstündige Debatte sofort abgestimmt werden.

Antrag der Grünen

Die Grünen fordern die Bundesregierung unter anderem auf, Spiele der deutschen Nationalmannschaft nur dann zu besuchen, wenn dies eingebettet in einem politischen Rahmenprogramm stattfindet, das auch die Situation der Menschenrechte, Freiheit der Medien und die internationale Politik adressiert.

Dem Kreml gegenüber solle sie die uneingeschränkte Gültigkeit der Vereinbarungen aus der Schlussakte von Helsinki und der Charta von Paris ausdrücken und jedwede Verletzung der Prinzipien der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zurückweisen.

Antrag der FDP

Die FDP fordert, dass die Bundesregierung im konstruktiv-kritischen Dialog mit der russischen Regierung bleibt und sich dafür einsetzt, dass Russland seine Verpflichtungen aus internationalen Menschenrechtsverträgen und Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) einhält.

Sie solle ferner ihre Besorgnis über die Menschenrechtsverletzungen ausdrücken, in Russland begangen wurden und weiter begangen werden. Auch solle die russische Regierung auf eine freie Berichterstattung während der WM 2018 verpflichtet werden. Die Regierung solle sich ebenso für die uneingeschränkte Möglichkeit zu friedlichen Demonstrationen während und nach der WM einsetzen. (hau/vom/13.06.2018)