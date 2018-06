Von der Tagesordnung des Plenums am Donnerstag, 14. Juni 2018, abgesetzt hat der Bundestag die Beratung eines Antrags der FDP-Fraktion (19/2579), den von den Finanzbehörden erhobenen Zins bei Nachzahlungen zu senken. Dies fordert die FDP-Fraktion in einem Antrag (19/2579), der ursprünglich nach erster Aussprache zur weiteren Beratung an den Finanzausschuss überwiesen werden sollte.

Liberale beklagen ungerechte Behandlung der Steuerzahler

Die Abgeordneten verweisen in der Vorlage auf ein Urteil des Bundesfinanzhofs, in dem schwerwiegende verfassungsrechtliche Zweifel bezüglich der Nachzahlungszinsen von 0,5 Prozent für jeden vollen Monat (sechs Prozent pro Jahr) erhoben worden seien. Der gesetzlich festgelegte Zinssatz überschreite den angemessenen Rahmen der wirtschaftlichen Realität beträchtlich, da sich ein niedriges Marktzinsniveau strukturell und nachhaltig verfestigt habe, schreibt die FDP-Fraktion unter Berufung auf das Urteil.

Der Richterspruch mache deutlich, dass der seit 50 Jahren bestehende Zinssatz von sechs Prozent im Jahr in Zeiten von langandauernden Niedrigzinsen unverhältnismäßig und eine ungerechte Behandlung der Steuerzahler sei. Eine Absenkung sei geboten, so die FDP-Fraktion, die die Regierung zu einer Prüfung auffordert, ob der Zinssatz an einen Referenzzinssatz gekoppelt werden kann. (hle/hau/12.06.2018)