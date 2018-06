Liveübertragung: Freitag, 8. Juni, 13.55 Uhr

Der Bundestag berät am Freitag, 8. Juni 2018, erstmals über eine Vorlage der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD zur Änderung des Atomgesetzes (19/2508) sowie über einen Antrag der Linken zur Stilllegung der Uranfabriken Gronau und Lingen und zu einem Exportverbot für Kernbrennstoffe (19/2520). Danach sollen die Vorlagen zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit überwiesen werden.

Urteil des Bundesverfassungsgerichts

Der Gesetzentwurf ist auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 6. Dezember 2016 zurückzuführen, in dem die Karlsruher Richter bestätigt hatten, dass die 13. Änderung des Atomgesetzes mit dem Ziel, den Atomausstieg zu beschleunigen, im Einklang mit dem Grundgesetz steht. Bemängelt hatten sie lediglich, dass eine Ausgleichsregelung für Investitionen fehlt, die zwischen dem 28. Oktober 2010 und dem 16. März 2011 (fünf Tage nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima) getätigt wurden.

Mit der elften Änderung des Atomgesetzes waren den Kernkraftwerken 2010 zusätzliche Elektrizitätsmengen gewährt worden, die die in Rede stehenden Investitionen auslösten. Mit der 13. Änderung des Atomgesetzes nach Fukushima waren diese zusätzlichen Mengen wieder entzogen worden, sodass die „im berechtigten Vertrauen“ getätigten Investitionen der Kraftwerksbetreiber entwertet wurden.

Das Gericht bemängelte ebenso das Fehlen eines angemessenen Ausgleichs dafür, dass substanzielle Teile der den Kernkraftwerken Brunsbüttel, Krümmel und Mülheim-Kärlich im Jahr 2002 gesetzlich zugewiesenen Elektrizitätsmengen nicht in jeweils konzerneigenen Anlagen verstromt werden können. Mit dem Gesetzentwurf sollen diese verfassungsrechtlichen Mängel beseitigt werden.

„Oberer dreistelliger Millionenbereich plausibel“

Dazu ist vorgesehen, die Paragrafen 7e bis 7g in das Gesetz einzufügen, die die Anspruchsgrundlagen und das Verwaltungsverfahren für einen angemessenen finanziellen Ausgleich regeln. Zudem können die Betreiber der Kernkraftwerke Brunsbüttel, Krümmel und Mülheim-Kärlich Anfang 2023 einen finanziellen Ausgleich verlangen, soweit die diesen Kraftwerken zugewiesenen Elektrizitätsmengen nicht mehr bis Ende 2022 auf ein anderes Kernkraftwerk übertragen werden und auch „trotz ernsthaften Bemühens“ übertragen werden konnten.

Über die Höhe der Ausgleichsansprüche könnten keine detaillierten Angaben gemacht werden, heißt es weiter. Die konkrete Höhe könne erst festgestellt werden, wenn die geltend gemachten Ausgleichsansprüche von der zuständigen Bundesbehörde geprüft worden seien. Die Abschätzung der tatsächlichen Haushaltsausgaben sei daher mit „erheblichen Unsicherheiten“ behaftet, da der Ausgleichsanspruch erst mit Ablauf des Jahres 2022 entstehe und in seiner Höhe abhängig sei von der Entwicklung der Strompreise, den Kosten für die Stromerzeugung in den Jahren bis Ende 2022 und etwaigen möglichen Übertragungen von Elektrizitätsmengen. „Aus heutiger Sicht erscheint ein Betrag im oberen dreistelligen Millionenbereich plausibel“, heißt es dazu.

Antrag der Linken

Wie Die Linke in ihrem Antrag schreibt, sind die Uranfabriken in Gronau und Lingen bislang vom Atomausstieg ausgenommen und verfügen über unbefristete Genehmigungen. Diese Uranfabriken belieferten Atomkraftwerke in aller Welt und stellten damit deren Weiterbetrieb sicher. Zu den Kunden gehörten auch Atomkraftwerke, die besonders hohe Risiken bergen würden und deren Folgen im Falle eines gravierenden Störfalls unmittelbar auch die Bevölkerung in der Bundesrepublik bedrohten.

Deshalb ist es nach Ansicht der Fraktion zwingend, diese Uranfabriken in den Atomausstieg einzubeziehen und die atomrechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Außerdem sei rechtlich der Export von Kernbrennstoffen zu untersagen, wenn deren Einsatz mit einer Gefährdung der bundesdeutschen Bevölkerung verbunden ist. (eis/vom/06.06.2018)