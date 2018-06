Einmal Abgeordneter sein: Wie das geht, erleben Jugendliche einmal im Jahr im Deutschen Bundestag. Bei der Parlamentssimulation Jugend und Parlament können sich junge Talente als Politiker und Redner erproben. Vom 23. bis 26. Juni 2018 übernehmen in diesem Jahr 337 Teilnehmer die Rollen von fiktiven Abgeordneten. Unter realen Bedingungen simulieren sie dabei den parlamentarischen Alltag: Sie arbeiten in Fraktionen und Ausschüssen und beraten vier Gesetzesinitiativen.

Die Debatte wird am Dienstag, 26. Juni, ab 9 Uhr live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www. bundetag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Zwei Tage, vier Gesetzentwürfe

Bewahrungspartei (BP), Gerechtigkeitspartei (GP) und Partei für Engagement und Verantwortung (PEV) – so heißen die fiktiven Parteien, denen die Nachwuchspolitiker zugeteilt werden. Ziel ist es, eine andere Perspektive einzunehmen und Gesetzentwürfe zu beraten. Die vier Initiativen bilden gesellschaftspolitisch relevante Themen ab und sind bis zum Beginn des Planspiels geheim.

In der Simulation lernen die Jugendlichen im Alter von 17 bis 20 Jahren die Arbeit der Abgeordneten kennen. Dabei arbeiten sie in Landesgruppen, Fraktionen, Arbeitsgruppen und Ausschüssen, legen ihre politische Zielrichtung fest und entwickeln Kompromisse. Bei der abschließenden Debatte im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes am Dienstag, 26. Juni, versuchen dann ausgewählte Redner der Nachwuchsfraktionen eine Mehrheit für ihr politisches Anliegen zu gewinnen.

Debatte mit den Fraktionsspitzen

Im Anschluss an die Simulation folge ein Schlusswort des Bundestagspräsidenten Dr. Wolfgang Schäuble (CDU/CSU). Danach haben die Jugendliche die Möglichkeit, mit den Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen Andrea Nahles (SPD), Dr. Alice Weidel (AfD), Christian Lindner (FDP), Dr. Dietmar Bartsch (Die Linke), Dr. Anton Hofreiter (Bündnis 90/Die Grünen) sowie den stellvertretenden Vorsitzenden Nadine Schön (CDU/CSU) und Ulrich Lange (Landesgruppe CSU) über die Arbeit im Parlament zu diskutieren.

