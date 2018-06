Liveübertragung: Freitag, 29. Juni, 16.05 Uhr

Die Linke fordert eine effektivere Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland. Über einen entsprechenden Antrag (19/2592) debattiert der Bundestag am Freitag, 29. Juni 2018, erstmalig im Plenum. Für die Aussprache stehen 45 Minuten zur Verfügung. Anschließend soll die Vorlage in die Ausschüsse zur weiteren Beratung überwiesen werden. Die Federführung wird dabei voraussichtlich der Finanzausschuss übernehmen.

In dem Antrag verlangt die Linksfraktion von der Bundesregierung Sofortmaßnahmen, um den reibungslosen Ablauf der Bearbeitung und Weiterleitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen zu gewährleisten. Der derzeitige Rückstau bei der Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen in der neuen „Financial Intelligence Unit" (FIU) des Zolls müsse abgebaut werden, allerdings unter Einhaltung der erforderlichen Analysestandards. Die FIU fungiert als Zentralstelle für die Entgegennahme und Analyse von Verdachtsmeldungen. (hle/sas/19.06.2018)