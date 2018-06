Liveübertragung: Freitag, 29. Juni, 11.40 Uhr

Der Deutsche Bundestag entscheidet am Freitag, 29. Juni 2018 über je einen Antrag der Koalitionsfraktionen mit dem Titel „Deutschlands Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen – Für eine dauerhaft friedliche, stabile und gerechte Ordnung der Welt“ (19/2982), der Linken mit dem Titel „Völkerrecht durchsetzen, zivile UN-Initiativen stärken, Abrüstung für Sicherheit und Armutsbekämpfung voranbringen“ (19/2980) sowie einen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen mit der Überschrift „Nicht-Ständigen Sitz im Sicherheitsrat nutzen, Vereinte Nationen stärken“ (19/2975).

Antrag von CDU/CSU und SPD

Die Koalitionsfraktionen wollen die nicht-ständige Mitgliedschaft im Sicherheitsrat dazu nutzen, um Deutschlands Ausrichtung auf Konfliktprävention, Stabilisierung und Konfliktnachsorge fortzusetzen. Bei diskutierten Maßnahmen des Sicherheitsrats sollen stets auch die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung sowie Fragen der Rechtsstaatlichkeit und die Umsetzung der Resolution 1325 „Frauen, Frieden und Sicherheit“ berücksichtigt werden.

Union und SPD plädieren dafür, die freiwilligen Beiträge Deutschlands an die Vereinten Nationen strategisch auszurichten und zu erhöhen. Erhöht werden solle auch die Beteiligung von Polizistinnen und Polizisten an Friedensmissionen der Vereinten Nationen. Dazu sollen die Planungen für einen Stellenpool für internationale Polizeimissionen und Auslandsverwendungen vorangetrieben werden, heißt es in dem Antrag.

Antrag der Linken

Die Linke will, dass die Ausgaben der Vereinten Nationen für Hungerbekämpfung, friedliche Konfliktbearbeitung und zivile Krisenprävention deutlich aufgestockt werden.

Ferner beantragt sie unter anderem, dass Deutschland dem Atomwaffensperrvertrag beitritt und gegenüber der Nato erklärt, dass das Ziel, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben aufzuwenden, nicht umgesetzt werde.

Antrag der Grünen

Die Grünen wollen die Vereinten Nationen ins Zentrum der deutschen und europäischen Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik stellen und die Umsetzung aller Rahmenabkommen und Konventionen der Vereinten Nationen, zu denen sich Deutschland verpflichtet hat, vorantreiben.

Die Bundesregierung solle den nicht-ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ab Januar 2019 auch als einen europäischen begreifen und mit allen EU-Partnern eine europäische Agenda für die kommenden zwei Jahre im Sicherheitsrat vorlegen. (sas/vom/27.06.2018)