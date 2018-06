Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung der Bundesregierung für die Pflegeberufe (19/2707) beschäftigt den Ausschuss für Gesundheit in einer öffentlichen Anhörung am Montag, 25. Juni 2018. Die Sitzung unter Leitung von Erwin Rüddel (CDU/CSU) beginnt um 11.30 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Mindestanforderungen an die berufliche Pflegeausbildung

Der Verordnung ergänzt das Pflegeberufegesetz, das in seinen wesentlichen Teilen am 1. Januar 2020 in Kraft tritt, und regelt das Nähere zu den Mindestanforderungen an die berufliche Pflegeausbildung einschließlich der nach zwei Jahren zu absolvierenden Zwischenprüfung, die zu vermittelnden Kompetenzen und das Verfahren der staatlichen Prüfungen. Dazu gehören erstmalig bundesweit einheitliche Rahmenvorgaben für die staatlichen Bestandteile der Prüfung für die hochschulische Pflegeausbildung nach Teil 3 des Pflegeberufegesetzes.

Daneben enthält die Verordnung Bestimmungen zu Kooperationsvereinbarungen, zur Errichtung sowie Zusammensetzung und Konkretisierung der Aufgaben der Fachkommission nach Paragraf 53 des Pflegeberufegesetzes. Die Fachkommission soll einen Rahmenlehrplan und einen Rahmenausbildungsplan für die Pflegeausbildung erarbeiten. Die Geschäftsstelle der Fachkommission ist beim Bundesinstitut für Berufsbildung angesiedelt.

Unterricht und praktische Ausbildung

Darüber hinaus enthält die Verordnung Bestimmungen für die Anerkennung von Ausbildungen aus beispielsweise einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Nicht-EU-Staat. Der Bundestag und im Anschluss der Bundesrat müssen der Verordnung zustimmen. Die neuen Pflegeausbildungen dauern in Vollzeit drei Jahre. Sie bestehen aus theoretischem und praktischem Unterricht und einer praktischen Ausbildung, deren Anteil überwiegt. Es werden Anforderungen an die Qualifikation der praxisanleitenden Personen festgelegt, die die Auszubildenden betreuen. Vorgesehen ist auch eine Praxisbegleitung durch die Schulen.

Die Absolventinnen und Absolventen sollen dazu befähigt werden, fachbezogenes und fachübergreifendes Wissen zu verknüpfen, zu vertiefen, kritisch zu prüfen und in Handlungszusammenhängen anzuwenden. Sie sollen alle anfallenden Aufgaben des Berufsbildes zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig lösen und das Ergebnis beurteilen. (vom/04.06.2018)

Zeit: Montag, 25. Juni 2018, 11.30 bis 13 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (E-Mail: gesundheitsausschuss@bundestag.de, Fax: 030/227-36724) unter Angabe des Vor- und Zunamens, des Geburtsdatums und des Wohnorts anmelden. Zum Einlass muss der Personalausweis mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.