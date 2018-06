Liveübertragung: Donnerstag, 5. Juli, 12.35 Uhr

Ohne vorherige abschließende Aussprache will der Bundestag am Donnerstag, 5. Juli 2018, über eine Reihe von Vorlagen abstimmen:

Neue Aufgaben für das Bundesarchiv: Auf Empfehlung des Ausschusses für Kultur und Medien stimmt der Bundestag über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Erlass und zur Änderung bundesrechtlicher Vorschriften in Bezug auf die Übernahme der Aufgaben der Deutschen Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht durch das Bundesarchiv (19/2630) ab. Nach Angaben der Bundesregierung nimmt die Deutsche Dienststelle Bundesaufgaben wahr und wird vollständig vom Bund finanziert, wird aber seit 1951 als Landesbehörde Berlins geführt. Mit der Deutschen Einheit seien die Gründe für die Sonderstellung der Dienststelle entfallen, schreibt die Bundesregierung. Da die Unterlagen der Dienststelle perspektivisch zu Archivgut würden, sei die Übernahme in das Bundesarchiv zudem eine sachgerechte Lösung.

Einmarsch der Türkei in Syrien: Im Anschluss wird über eine Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses (19/1928) zu einem Antrag von Bündnis 90/Die Grünen (19/1177) abgestimmt, den Einmarsch der Türkei in Syrien als völkerrechtswidrig zu verurteilen und Rüstungsexporte zu stoppen.

Globale Bildungspartnerschaft: Der Bundestag votiert ferner über einen weiteren Antrag von Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Bildung für alle – Globale Bildungspartnerschaft substanziell unterstützen“ (19/4456). Dazu hat der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung eine Beschlussempfehlung vorgelegt (19/1968). Die Bundesregierung vernachlässige die Themen Grundbildung und frühkindliche Bildung oder delegiere sie an private Träger, bemängeln die Grünen. Dieses Vorgehen werde dem ganzheitlichen Ansatz der Bildungsstrategie des Entwicklungsministeriums nicht gerecht, kritisiert die Fraktion. Der deutsche Anteil an der Gesamtfinanzierung der Globalen Bildungspartnerschaft liege bei lediglich 1,5 Prozent. Mindestens 50 Millionen Euro pro Jahr seien notwendig, so die Grünen.

Unternehmensverantwortung für globale Produktions- und Lieferketten: „UN Binding Treaty ambitioniert unterstützen“ lautet der Titel eines weiteren Antrags von Bündnis 90/Die Grünen (19/978), zu dem der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe eine Beschlussempfehlung vorgelegt hat. Die Fraktion fordert von der Bundesregierung mehr Anstrengungen zur Durchsetzung von Menschenrechten in den globalen Produktions- und Lieferketten. Die Bundesregierung weigere sich bislang, Unternehmensverantwortung gesetzlich zu regeln und stehe bei entsprechenden Initiativen auf EU-Ebene seit Jahren auf der Bremse, heißt es in dem Antrag. Eine wirksame Ausrichtung globaler Produktions- und Lieferprozesse auf die strikte Einhaltung der völkerrechtlich verbrieften Menschenrechte setzt aus Sicht der Grünen ein verbindliches Rahmenwerk wie den „Binding Treaty“-Vertrag voraus, der zurzeit auf UN-Ebene erarbeitet werde. Die Abgeordneten fordern die Bundesregierung unter anderem auf, sich für eine Verstetigung des UN-Prozesses zur Erstellung eines verbindlichen Abkommens zu Wirtschaft und Menschenrechten einzusetzen, das auch Rechtswege und Sanktionen vorsieht. Sie soll außerdem „ausreichend finanzielle und personelle Ressourcen für die Arbeit der UN-Arbeitsgruppe bereitstellen“ und dafür Sorge tragen, „dass die Zivilgesellschaft sowie Betroffene von Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen weitreichend in den Erstellungsprozess eingebunden werden“.

Mindestanforderungen für die Ausbildung von Seeleuten: Abgestimmt wird über einen Antrag der AfD-Fraktion, der sich auf einen Richtlinienvorschlag der EU-Kommission über Mindestanforderungen für die Ausbildung von Seeleuten und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/45/EG bezieht. Der Fraktion geht es dabei um die Prüfung, ob bei dem Richtlinienvorschlag die Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit eingehalten wurden.

Verstöße gegen EU-Recht: Die AfD-Fraktion will einen Antrag vorlegen, der sich auf den EU-Richtlinienvorschlag zum Schutz von Personen bezieht, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden. Der Bundestag solle dazu gegenüber der Bundesregierung eine Stellungnahme abgeben.

Einsprüche gegen die Bundestagswahl: Der Bundestag stimmt über die Zweite Beschlussempfehlung des Wahlprüfungsausschusses zu Einsprüchen anlässlich der Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017 ab (19/3050). Der Ausschuss empfiehlt, 43 Wahleinsprüche wegen Unbegründetheit zurückzuweisen. In zwei Fällen sei eine Verletzung des subjektiven Wahlrechts festgestellt worden, wobei in einem dieser Fälle der Wahleinspruch im Übrigen zurückzuweisen sei.

Beschlüsse zu Petitionen: Der Bundestag entscheidet schließlich über die Sammelübersichten 73 bis 82 des Petitionsausschusses zu Petitionen ab, die beim Bundestag eingegangen sind. Zu den Sammelübersichten hat der Petitionsausschuss Beschlussempfehlungen erarbeitet (19/3017, 19/3018, 19/3019, 19/3020, 19/3021, 19/3022, 19/3023, 19/3024, 19/3025, 19/3026).

Wirtschaftlichkeitsprüfung für Lymphdrainage

Darunter befindet sich eine Petition mit der Forderung, dass der langfristige Heilmittelbedarf bei den Diagnosen Lymphödem Stadium 1 und 2 anerkannt wird. Lymphödeme beschreiben Gewebsveränderungen als Folge eines gestörten Flüssigkeitstransportes über die Lymphgefäße. Je nach Ausprägung werden die Stadien 0 bis 3 unterschieden. Die Petenten verweisen in der Eingabe darauf, dass die medizinische Notwendigkeit einer dauerhaften Anwendung des Heilmittels „Manuelle Lymphdrainage“ als Teil der komplexen physikalischen Entstauungstherapie auch bei den genannten Patientengruppen in gleichem Maße bestehe.

Chronische Lymphödeme Stadium 1 und 2 müssten daher als Diagnosen zum langfristigen Heilmittelbedarf im Sinne der Anlage 2 zur Heilmittel-Richtlinie anerkannt werden und die Verordnung der „Manuellen Lymphdrainage“ folglich nicht den Wirtschaftslichkeitstprüfungen gemäß Paragraf 106 Fünften Sozialgesetzbuchs (SGB V) unterliegen.

Anliegen wurde „teilweise entsprochen“

Die vom Petitionsausschuss einstimmig verabschiedete Beschlussempfehlung sieht nun vor, das Petitionsverfahren abzuschließen, „weil dem Anliegen teilweise entsprochen worden ist“. In der Begründung verweist der Ausschuss darauf, dass der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland, Diagnosen beschlossen habe, für die ein langfristiger Heilmittelbedarf anzunehmen sei.

Versicherte, die unter schweren dauerhaften funktionellen oder strukturellen Schädigungen litten, welche nicht in besagter Anlage 2 der Heilmittel-Richtlinie gelistet seien, „jedoch mit diesen vergleichbar sind“, könnten einen Antrag bei ihrer Krankenkasse auf die Genehmigung einer langfristigen Heilmittel-Verordnung stellen, heißt es in der Beschlussempfehlung. Die Krankenkassen würden darüber innerhalb von vier Wochen entscheiden, „ansonsten gilt die Genehmigung nach Ablauf der Frist als erteilt“.

In Diagnoseliste aufgenommen

Was die Diagnose Lymphödem im Stadium 2 angeht, so schreibt der Petitionsausschuss unter Bezugnahme auf eine Mitteilung der Bundesregierung, habe der G-BA diese in die Diagnoseliste zum langfristigen Heilmittelbedarf (Anlage 2 der Hilfsmittel-Richtlinie) aufgenommen.

Infolge dessen unterlägen Heilmittelverordnungen zur Behandlung des Lymphödems der Stufe 2 „nicht mehr der Wirtschaftlichkeitsprüfung“. Aus Sicht des Ausschusses ist damit dem Anliegen der Petenten teilweise entsprochen worden. Ein weiteres Tätigwerden könne nicht in Aussicht gestellt werden, schreiben die Abgeordneten. (hau/vom/29.06.2018)