Die Deutsch-Französische Arbeitsgruppe zum Élysée-Vertrag kommt am Freitag, 13. Juli 2018, um 14.15 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung im Europarat in Straßburg zusammen. Ausgewählte Experten sollen sich in einer zweistündigen Anhörung den Fragen der deutschen und französischen Abgeordneten zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit stellen.

Die Arbeitsgruppe unterstreicht mit der Anhörung, dass sie weiterhin an den Verhandlungen der Regierungen zu beteiligen ist und gerade die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich einen Schwerpunkt bei der Aktualisierung des „Vertrags über die deutsch-französische Zusammenarbeit“ vom 22. Januar 1963, kurz Élysée-Vertrag, darstellt. Die Arbeitsgruppe hat bereits zwei Positionspapiere zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie ein Positionspapier zur Erneuerung des Élysée-Vertrages beschlossen und auf ihrer Internetseite veröffentlicht.

„Für einen neuen Élysée -Vertrag“

Die 18-köpfige Arbeitsgruppe setzt sich aus neun Abgeordneten des Deutschen Bundestages und neun Abgeordneten der französischen Nationalversammlung zusammen. Sie wurde am 22. Januar 2018 zum 55. Jahrestag des Élysée-Vertrages von beiden Parlamenten eingesetzt, um einen Vorschlag für ein „Deutsch-Französisches Parlamentsabkommen“ zu erarbeiten. An diesem Tag beschlossen der Bundestag und die Assemblée nationale in Sitzungen in Berlin und Paris die Resolution „Für einen neuen Élysée-Vertrag – Die Rolle der Parlamente in der deutsch-französischen Zusammenarbeit stärken“ (Bundestagsdrucksache 19/440).

Bereits am 17. Mai fand in Berlin unter Vorsitz des Bundestagsabgeordneten Andreas Jung (CDU/CSU) sowie der französischen Abgeordneten SabineThillaye und Christophe Arend (beide von der Partei La République en marche) eine viereinhalbstündige Anhörung von ausgewählten deutsch-französischen Sachverständigen aus der Zivilgesellschaft statt. Die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen sowie die Aufzeichnung der Anhörung sind auf der Internetseite der Arbeitsgruppe veröffentlicht.

Detaillierte Informationen zur Deutsch-Französischen Arbeitsgruppe finden Sie unter https://www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/elysee_vertrag.

Zeit: Freitag, 13. Juli 2018, 14.15 Uhr

Ort: Straßburg, Europarat, Eingang West, Allée Spach, Saal 16