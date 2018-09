Liveübertragung: Donnerstag, 27. September, 16.35 Uhr

Den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Asylgesetzes debattiert der Bundestag am Donnerstag, 27. September 2018, in 45-minütiger erster Lesung. Anschließend wird die Vorlage zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen, wobei der der Ausschuss für Inneres und Heimat die Federführung übernehmen soll.

Überprüfbarkeit der Asylbescheide verbessern

Mit dem Änderungsgesetz soll zusätzlich zu der bereits bestehenden Mitwirkungspflicht für Asylbewerber im Asylantragsverfahren auch eine Mitwirkungspflicht des Schutzberechtigten in Widerrufs- und Rücknahmeverfahren gesetzlich verankert werden. Damit will die Bundesregierung das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) bei der Überprüfung der Asylbescheide unterstützen.

„Die Mitwirkungspflicht des Betroffenen kann hierbei für das Bamf neben den eigenen sowie den Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden, der Sozialbehörden sowie der Ausländerbehörden zusätzliche Erkenntnisse begründen“, heißt es zur Begründung im Gesetzentwurf. (sas/17.09.2018)