Liveübertragung: Donnerstag, 27. September, 12.55 Uhr

Über einen Gesetzentwurf von Bündnis 90/Die Grünen, mit dem die Fraktion verschiedene Artikel des Grundgesetzes ändern will, um den Klimaschutz in Deutschland verfassungsrechtlich zu stärken, befasst sich der Bundestag am Donnerstag, 27. September 2018, in erster Lesung. Dafür steht eine Stunde Zeit im Plenum zur Verfügung. Im Anschluss an die Debatte soll der Gesetzentwurf zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen werden. Ob der Ausschuss für Inneres und Heimat oder der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz dabei die Federführung übernehmen wird, ist derzeit noch strittig. (sas/17.09.2018)