Liveübertragung: Donnerstag, 27. September, 15.50 Uhr

Die Bundesregierung will Umsatzsteuerausfälle beim Handel mit Waren im Internet vermeiden. Ein entsprechender Gesetzentwurf steht erstmalig am Donnerstag, 27. September 2018, im Mittelpunkt einer 45-minütigen Debatte im Bundestag. Anschließend soll der Entwurf zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen werden. Die Federführung wird der Finanzausschuss übernehmen.

Plattformbetreiber sollen haften

Mit dem geplanten Gesetzentwurf sollen Anpassungen an EU-Recht und und an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sowie die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesfinanzhofs umgesetzt werden. Dabei geht es vor allem darum, Umsatzsteuerausfälle beim Handel mit Waren auf elektronischen Marktplätzen im Internet zu verhindern.

Betreiber von elektronischen Marktplätzen sollen zum einen künftig bestimmte Daten ihrer Nutzer, für deren Umsätze in Deutschland eine Steuerpflicht in Betracht kommt, vorhalten sowie zum anderen für die entstandene und nicht abgeführte Umsatzsteuer aus den auf ihrem elektronischen Marktplatz ausgeführten Umsätzen in Haftung genommen werden können. Das gilt insbesondere dann, wenn sie Unternehmer, die im Inland steuerpflichtige Umsätze erzielen und hier steuerlich nicht registriert sind, auf ihrem Marktplatz Waren anbieten lassen. (sas/17.09.2018)