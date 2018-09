Der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) will in der nächsten parlamentarischen Sitzungswoche der Frage weiter nachgehen, inwiefern der Verfassungsschutz über den späteren Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri im Bilde war. Dazu sollen am Donnerstag, 27. September 2018, ein leitender Beamter im Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), Gilbert Siebertz, sowie bereits zum zweiten Mal dessen Kollegin Lia Freimuth aussagen, diese allerdings nur in nichtöffentlicher Sitzung. Ebenfalls hinter verschlossener Tür wollen die Abgeordneten den früheren Bundesanwalt Bruno Jost anhören. Die öffentliche Vernehmung beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Berliner Paul-Löbe-Hauses.

Die Rolle des Bundesamtes für Verfassungsschutz

Der Zeuge Siebertz ist Referatsgruppenleiter in der für „Islamismus und islamistischen Terrorismus“ zuständigen Abteilung 6 des BfV. In den Jahren 2015 und 2016, als sich Amri in Deutschland aufhielt, war Siebertz als Referatsleiter der direkte Vorgesetzte der Zeugin Freimuth, die seit 2008 Informationen über Berliner Islamisten auswertet und nach eigenen Angaben mittlerweile rund 500 Verdächtige zu bearbeiten hat.

In ihrer öffentlichen Vernehmung am 13. September 2018 hatte Freimuth dem Ausschuss berichtet, dass sie bereits im Januar 2016 eine Personenakte zu Amri angelegt und seither kontinuierlich Informationen über ihn gesammelt hatte. Ihr damaliger oberster Chef, Verfassungsschutzpräsident Dr. Hans-Georg Maaßen, hatte nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz im Dezember 2016 betont, der Attentäter Amri sei ein „Polizeifall“ gewesen, mit dem seine Behörde „nur am Rande“ befasst gewesen sei. Der Innenausschuss des Bundestages erfuhr freilich im Februar 2017, dass das Bundesamt über einen Informanten in der Gemeinde der Moabiter Fussilet-Moschee verfügt habe, wo Amri ein und aus ging und gelegentlich auch als Vorbeter auftrat. Der Spitzel habe allerdings nicht Amri persönlich im Visier gehabt.

Nicht mehr als ein schmaler Leitz-Ordner

Die Zeugin Freimuth hatte dem Ausschuss in der vorigen Sitzungswoche erklärt, dass die „Federführung“ im Fall Amri in der Tat bei den Polizeibehörden gelegen habe, weil gegen den Mann mehrere staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren anhängig waren. Ohnehin sei sie in ihrer täglichen Arbeit insgesamt „relativ selten“ mit Amri in Berührung gekommen.

Als sie nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz die gesammelten Erkenntnisse über ihn habe ausdrucken lassen, habe das Material nicht mehr als einen schmalen Leitz-Ordner gefüllt. In der vorigen Sitzung hatte der Ausschuss den nichtöffentlichen Teil der Befragung Freimuths nicht zu Ende führen können. Dies wollen die Abgeordneten am nächsten Donnerstag nachholen.

Versäumnisse und grobe Fehler

Der Zeuge Jost war zwischen März und Oktober 2017 als Sonderbeauftragter des Berliner Senats mit Ermittlungen zum Umgang der Behörden mit dem Fall Amri betraut gewesen und zu alarmierenden Befunden gelangt. Sein Abschlussbericht enthielt eine scharfe Abrechnung mit Versäumnissen und „groben Fehlern“ insbesondere der Berliner Polizei.

Vor dem Bundestagsausschuss war Jost ein erstes Mal am 14. Juni 2018 aufgetreten. Er bekräftigte dabei seine Einschätzung, dass die Berliner Polizei Amri „frühzeitig vor Begehung seines Anschlags von der Straße“ hätte nehmen können, wenn sie nur auf Draht gewesen wäre. Allein die intensiv betriebenen Drogengeschäfte des späteren Attentäters, über die die Behörden im Bilde waren, hätten hinreichend Anlass für einen Haftbefehl geboten, meinte Jost.

Genaueres in nichtöffentlicher Runde

In diesem Zusammenhang hatte der frühere Sonderbeauftragte mögliche Aktivitäten des Berliner Landesamtes für Verfassungsschutz im Umfeld der Fussilet-Moschee erwähnt, auf die er wohl im Zuge seiner Ermittlungen gestoßen war. Die Rede sei von der geplanten Observation eines in der Moschee stattfindenden Seminars gewesen. Hat diese Observation stattgefunden? Mit welchem Ergebnis? Auf Nachfragen insbesondere der Grünen im Ausschuss entgegnete Jost, er könne Genaueres nur in nichtöffentlicher Runde preisgeben. Dazu soll er jetzt Gelegenheit erhalten.

Nicht zuletzt aus Sicht der Oppositionsvertreter zeichnet sich das Verhalten des Verfassungsschutzes als „sehr interessanter Komplex“ im Gang der Ermittlungen ab. Zu klären sei, warum die Behörde die eigene Rolle offenbar kleinreden wolle. Es sei lohnend, „sich mit diesem Thema viel Zeit zu lassen“, heißt es. (wid/20.09.2018)