Die FDP will Unternehmen von Bürokratie entlasten und plädiert in einem Antrag (19/1838) dafür, das Fälligkeitsdatum der Sozialversicherungsbeiträge zu verschieben. Der Antrag steht am Montag, 24. September 2018, im Mittelpunkt einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales. Die Sitzung unter Leitung von Dr. Matthias Bartke (SPD) beginnt um 15 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden.

Antrag der FDP

Die FDP fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der Unternehmen die Möglichkeit einräumt, den bürokratischen Aufwand in Bezug auf die Abrechnung der Sozialversicherungsbeiträge zu senken. Auch solle gesetzlich geregelt werden, dass das Fälligkeitsdatum von Sozialversicherungsbeiträgen auf den drittletzten Werktag des Folgemonats verschoben wird.

Gesetzliche Änderungen hätten zuletzt dazu geführt, dass Unternehmen im Vergleich zur Regelung vor dem Jahr 2005 zusätzlich belastet würden, heißt es zur Begründung. Unternehmen hätten ein Interesse an der Rückkehr zum vorigen System. (pez/17.09.2018)

Zeit: Montag, 24. September 2018, 15 bis 16.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

