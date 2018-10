Liveübertragung: Freitag, 12. Oktober, 14.25 Uhr

Gegen eine Budgetierung für Ärzte wenden sich AfD- und FDP-Fraktion. Am Freitag, 12. Oktober 2018, berät der Bundestag 45 Minuten lang über den Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Aussetzung der Budgetierung für Ärzte“ (19/3393) sowie den Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Ambulante ärztliche Versorgung verbessern, Bürokratie abbauen, Budgetierung aufheben“ (19/4833). Die beiden Anträge sollen im Anschluss an die Debatte an den Gesundheitsausschuss überwiesen werden.

Antrag der FDP

Die FDP fordert, die Budgetierung ärztlicher Leistungen schrittweise aufzuheben und als ersten Schritt eine Entbudgetierung der grundversorgenden Haus- und Fachärzte vorzusehen. Bürokratie und Berichtspflichten sollten reduziert werden. Die Fraktion will bessere Rahmenbedingungen, damit sich wieder mehr junge Menschen für den Arztberuf entscheiden. Ärzte müssten sich mehr um Patienten als um Papierkram kümmern.

Die ärztliche Behandlung müsse vollständig vergütet werden, was seit Einführung der Budgetierung nicht der Fall sei. Denn durch diese Deckelung werde die geleistete Arbeit nicht mehr vollständig bezahlt. Es dürfe kein Arzt mehr bestraft werden, der sich intensiv um seine Patienten kümmert. Die Budgetierung verschlechtere den Zugang zu ärztlichen Leistungen für Patienten in Deutschland. (hau/11.10.2018)