Liveübertragung: Donnerstag, 11. Oktober, 14.20 Uhr

Die Eckpunkte eines eventuellen Einwanderungsgesetzes diskutiert der Bundestag am Donnerstag, 11. Oktober 2018, eine Dreiviertelstunde lang. Grundlage der Debatte ist ein von der FDP-Fraktion angekündigter Antrag mit dem Titel: „Deutschland braucht ein Einwanderungsrecht aus einem Guss – Eckpunkte eines Einwanderungsgesetzbuches“. Im Anschluss an die erste Lesung soll der aktuell noch nicht vorliegende Antrag zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Inneres und Bau überwiesen werden. (hau/01.10.2018)