Liveübertragung: Freitag, 12. Oktober, 15.10 Uhr

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung „zur Änderung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches“ (19/4726) steht am Freitag, 12. Oktober 2018, auf der Tagesordnung des Bundestages. Im Anschluss an die 45-minütige Debatte soll der Entwurf ebenso wie ein von der Fraktion Die Linke angekündigter Antrag mit dem Titel: „Informationsrechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern stärken – Behörden effektiv verpflichten“ (19/4830) zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überwiesen werden.

Gesetzliche Löschpflicht nach sechs Monaten

In dem Regierungsentwurf wird auf die 2012 in das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch aufgenommene Pflicht der zuständigen Behörden, die Öffentlichkeit über erhebliche lebensmittelrechtliche Verstöße zu informieren, eingegangen.

Die Veröffentlichung soll nun zeitlich begrenzt werden. Der Entwurf sieht eine gesetzliche Löschpflicht nach sechs Monaten vor. Damit soll Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts Genüge getan werden.

Antrag der Linken

Die Linke bedauert, dass das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und das Verbraucherinformationsgesetz keine ausreichenden Rechtsgrundlagen darstellen, um Verbraucherinformationen angemessen zur Verfügung zu stellen. Oft würden Informationen verweigert oder hohe Gebühren verlangt. Beide Gesetze müssten daher weiterentwickelt werden.

Den Ämtern müsse die Möglichkeit gegeben werden, der Öffentlichkeit jederzeit unaufgefordert und vollständig über die Ergebnisse der Lebensmittelkontrollen in den Betrieben Auskunft zu geben. Erforderlich sei ein „Hygiene-Smiley“ oder ein vergleichbares System, um Informationen über den Hygienestand von lebensmittelverarbeitenden und anbietenden Betrieben bereitzustellen. (hau/10.10.2018)