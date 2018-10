Liveübertragung: Freitag, 12. Oktober, 9 Uhr

Der Bundestag berät am Freitag, 12. Oktober 2018, über das Vorhaben der Bundesregierung, das Rentenniveau bis 2025 bei mindestens 48 Prozent und den Beitragssatz bei höchsten 20 Prozent festzuschreiben. Nach einstündiger Debatte soll der Entwurf für ein „Rentenversicherungs-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz“ (19/4668) ebenso wie Anträge der Linken (19/29) und der AfD (19/4843) an die mitberatenden Ausschüsse unter Federführung des Ausschusses für Arbeit und Soziales überwiesen werden.

Doppelte Haltelinie vorgesehen

Die Bundesregierung plant, für den absehbaren Zeitraum bis 2025 eine doppelte Haltelinie für das Sicherungsniveau vor Steuern bei 48 Prozent und den Beitragssatz bei 20 Prozent einzuführen. Für die Einhaltung der Haltelinien sollen die erforderlichen gesetzlichen Regelungen geschaffen und geeignete finanzielle Vorsorge getroffen werden.

Für die langfristige Fortentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung wurde die Kommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ eingesetzt, die bis Anfang des Jahres 2020 Vorschläge für die Zeit nach dem Jahr 2025 vorlegen wird. Nach den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD soll dabei auch für die Zeit nach 2025 eine doppelte Haltelinie angestrebt werden, die Beiträge und Niveau langfristig absichert.

Rentenanpassungsformel um Niveausicherungsklausel ergänzt

Um zu gewährleisten, dass das Sicherungsniveau vor Steuern bis zum Jahr 2025 mindestens 48 Prozent beträgt, soll die Rentenanpassungsformel um eine Niveausicherungsklausel ergänzt werden, In den kommenden Rentenanpassungsverordnungen soll zum 1. Juli jeden Jahres dokumentiert werden, dass dieses Ziel durch die Rentenanpassung eingehalten wird. Zur Wahrung der Beitragssatzstabilität soll dafür Sorge getragen werden, dass der Beitragssatz zur allgemeinen Rentenversicherung die Marke von 20 Prozent bis zum Jahr 2025 nicht überschreitet und die Marke von 18,6 Prozent nicht unterschreitet.

Nach den Vorstellungen der Bundesregierung soll der Bund in den Jahren 2022 bis 2025 Sonderzahlungen in Höhe von zunächst 500 Millionen Euro je Jahr an die allgemeine Rentenversicherung als Finanzierungssockel leisten. Diese Sonderzahlungen sollen entsprechend den bestehenden Regelungen für den allgemeinen Bundeszuschuss fortgeschrieben und ausschließlich für die Einhaltung der Beitragssatzobergrenze von 20 Prozent verwendet werden.

Linke: Gleichstellung der Erziehungszeit bei Mütterrente

Die Fraktion Die Linke fordert in ihrem Antrag die vollständige Gleichstellung aller Kindererziehungszeiten bei der Mütterrente. Bisher werden die Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder mit zwei Entgeltpunkten bei der Rente berücksichtigt. Für nach 1992 geborene Kinder gibt es drei Entgeltpunkte.

Die Linke fordert nun drei Entgeltpunkte für alle Erziehungszeiten. Außerdem verlangt sie, dass die sogenannte Mütterrente aus Steuermitteln finanziert wird.

AfD: Mütterrente bei Grundsicherung nicht anrechnen

Die Fraktion der AfD legt aller Voraussicht ebenfalls einen Antrag vor, der die Anrechnungsfreistellung der Mütterrente beziehungsweise Rente für Kindererziehungszeiten bei der Grundsicherung im Alter fordert.

Es erscheine fair den Müttern gegenüber, die Renten für Erziehungszeiten im Rahmen der aufstockenden Grundsicherung im Alter nicht voll anzurechnen, schreibt die Fraktion. Durch eine angemessene Freistellung der Renten werde die Altersarmut gezielt bekämpft. Mit einer Einkommensfreibetragslösung würden sich die Änderungen bei der Mütterrente auch bei den armen Rentnerinnen auswirken. (che/hau/eis/10.10.2018)