Ohne vorherige abschließende Aussprache stimmt der Bundestag am Donnerstag, 8. November 2018, über eine Reihe von Vorlagen ab:

Änderung des Fleischgesetzes: Auf Empfehlung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft (19/5128) entscheidet der Bundestag über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur ersten Änderung des Fleischgesetzes (19/4721). Mit der Neuregelung werden Vorgaben der EU zur Qualifikation und Zulassung von Personen und Klassifizierungsmethoden für die Einstufung von Schlachtkörpern (Rinder, Schweine, Schafe) in deutsches Recht umgesetzt. Zudem sollen die deutschen Vorschriften zum Fleischhandelsrecht an EU-Vorgaben angepasst werden. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für die Kontrollpraxis in Deutschland zu verbessern.

Änderung des Rindfleischetikettierungsgesetzes: Ebenfalls auf Empfehlung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft (19/5138) soll der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Rindfleischetikettierungsgesetzes und milchrechtlicher Bestimmungen sowie zur Aufhebung der Rindfleischetikettierungs-Strafverordnung (19/4728) verabschiedet werden. Der Beschluss geht auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 21. September 2016 zurück, in dem die Strafvorschrift in Paragraf 10 Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 2 des Rindfleischetikettierungsgesetzes für verfassungswidrig erklärt worden war. Diese Bestimmungen regeln die Strafbarkeit von Verstößen gegen die Etikettierungsvorschriften für Rindfleisch. Das Karlsruher Urteil führt dazu, dass die genannten Vorschriften nichtig sind und damit auch die Rechtsgrundlage für die Rindfleischetikettierungs-Strafverordnung entfällt. Das zu verabschiedende Gesetz enthält eine Neuregelung nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Darüber hinaus werden das Milch- und Margarinegesetz und das Gesetz über den Übergang auf das neue Lebensmittel- und Futtermittelrecht geändert.

Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen: Abgestimmt wird ferner über einen Antrag der Fraktion Die Linke, Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen konsequent zu ahnden und die „historische Möglichkeit“ für ein völkerrechtsverbindliches Abkommen zu nutzen (19/961). Dazu hat der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe eine Beschlussempfehlung (19/2116) vorgelegt. Die Linke will, dass sich die Bundesregierung im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen für ein verbindliches Vertragswerk einsetzt, in dem multinationale Konzerne bei internationalen Geschäften entlang internationaler Lieferketten zur Einhaltung der Menschenrechte rechtlich verpflichtet werden.

Beschlüsse zu Petitionen: Der Bundestag stimmt über elf Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen von Bürgerinnen und Bürgern ab, die beim Bundestag eingegangen und dort bereits beraten worden sind. Die Beschlussempfehlungen beziehen sich auf die Sammelübersichten 114 bis 124 des Petitionsausschusses (19/5082, 19/5083, 19/5084, 19/5085, 19/5086, 19/5087, 19/5088, 19/5089, 19/5090, 19/5091, 19/5092).

(vom/24.10.2018)