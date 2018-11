Liveübertragung: Freitag, 9. November, 16.10 Uhr

Über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ (19/5465) debattiert der Bundestag am Freitag, 9. November 2018, in erster Lesung. Für die Aussprache stehen 30 Minuten zur Verfügung. Im Anschluss daran soll der Entwurf zur federführenden Beratung an den Haushaltsausschuss überwiesen werden.

Bund soll Anteil ein Jahr länger zahlen

Ziel des Gesetzentwurfs ist es, einen von Bund und Ländern am 18. September 2018 gefassten Beschluss umzusetzen. Danach soll der flüchtlingsbezogene Anteil der vom Bund gemäß dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen zur Verfügung gestellten Entlastungen für ein Jahr verlängert werden.

Darüber hinaus ist vorgesehen, mit dem Entwurf Anpassungen vorzunehmen, deren Bedarf sich nach Auffassung der Bundesregierung und der Länder aus der Beendigung der Beteiligung der Länder an der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ ergeben hat.

Im Zusammenhang mit der Finanzierung des Aufbauhilfefonds zur Finanzierung von Hochwasserschäden im Jahr 2013 hatte sich die Bundesregierung gegenüber den Ländern bereit erklärt, „dass die Länder die von ihnen zugunsten des Bundes übernommene Teilkompensation des Fonds ‚Deutsche Einheit‘ einstellen, wenn die nach Paragraf 6b des Gesetzes über die Errichtung eines Fonds ‚Deutsche Einheit‘ durchgeführte Berechnung der fiktiven Restschuld vor dem 31. Dezember 2019 eine vollständige Tilgung ergeben sollte“. (sas/05.11.2018)