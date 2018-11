Der Unterausschuss Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln befasst sich am Montag, 5. November 2018, in einem Gespräch mit den Potenzialen und Risiken von Sicherheitssektorreformen und wie eine ganzheitliche Strategie aussehen kann. Die Sitzung unter Leitung von Ottmar von Holtz (Bündnis 90/Die Grünen) beginnt gegen 16.30 Uhr im Saal E 800 im Paul-Löbe-Huas in Berlin.

Die Sitzung beginnt mit einem Bericht der Bundesregierung. Daran schließt sich ein Gespräch mit den Sachverständigen Rainer Glatz von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, Prof. Dr. Andreas Heinemann-Grüder vom International Center for Conversion (BICC) in Bonn und Bodo Schulze von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin an. (eis/30.10.2018)

Zeit: Montag, 5. Oktober 2018, 16.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 800

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Fax: 030 227 36131, E-Mail: auswaertiger-ausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums bis zum 2. November um 10 Uhr anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der Sachverständigen