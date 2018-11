Liveübertragung: Donnerstag, 22. November, 9 Uhr

Zu Beginn der Plenarsitzung am Donnerstag, 22. November 2018, wollen CDU/CSU und SPD einen Antrag auf Erweiterung der Tagesordnung einbringen und darüber abstimmen lassen. Danach soll am gleichen Tag nach der Aussprache zum Etat 2019 des Bundesjustizministeriums ohne Aussprache ein Richter des Bundesverfassungsgerichts in geheimer Wahl mit Stimmkarte und Wahlausweis gewählt werden. Eine halbe Stunde ist dafür eingeplant.

Unter den Fraktionen konnte bisher über die Aufsetzung dieses zusätzlichen Tagesordnungspunktes kein Einvernehmen erzielt werden. Je ein Redner der Koalitionsfraktionen und der AfD werden dafür und dagegen argumentieren, ehe abgestimmt wird. (vom/19.11.2018)