Der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) will sich erneut den Zuständen widmen, die im Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) herrschten, als der spätere Attentäter Anis Amri dort 2015 dreimal unter verschiedenen Pseudonymen als Asylbewerber vorstellig wurde. Die Abgeordneten wollen darüber hinaus am Donnerstag, 29. November 2018, ihre Versuche fortsetzen, die Rolle des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) genauer auszuleuchten. Die öffentliche Sitzung unter Leitung von Armin Schuster (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Das Chaos im Lageso

Das Berliner Lageso machte im Spätsommer und Herbst 2015 bundesweit Schlagzeilen als komplett überforderte Anlaufstelle Tausender Migranten. Als prominentesten Zeugen will der Ausschuss dazu den damals politisch Verantwortlichen vernehmen, den ehemaligen Berliner Senator für Gesundheit und Soziales Mario Czaja (CDU).

Er wird den Abgeordneten erklären müssen, wie sich das vielfach geschilderte Chaos im Lageso aus Sicht des obersten Vorgesetzten der Mitarbeiter vor Ort ausnahm, und wie er möglicherweise versucht hat, gegenzusteuern. Weiterführende Erkenntnisse zur Person des Attentäters, der am 19. Dezember 2016 am Berliner Breitscheidplatz den bislang opferreichsten radikalislamischen Anschlag in Deutschland verübte, sind von seiner Aussage freilich nicht zu erwarten.

Im Lageso immer aufs Neue registriert

Der Tunesier Amri hatte sich in der zweiten Jahreshälfte 2015 mehrfach im Lageso als asylsuchend gemeldet und war immer aufs Neue registriert worden, zunächst als angeblicher Ägypter, beim dritten Mal als vermeintlicher Palästinenser. Am 28. Juli nannte er sich „Mohammed Hassan“, am 10. September „Ahmad Zaghloul“ und am 11. Dezember „Ahmad Zarzour“.

Der Ausschuss hat in seiner vorigen öffentlichen Sitzung am 8. November zwei damalige Lageso-Beschäftigte gehört, die bei diesen Anlässen mit Amri Kontakt gehabt haben sollen. Eine ursprünglich geladene dritte Mitarbeiterin der Behörde, die Zeugin Belma Nuhanovic, muss nicht mehr erscheinen.

Keine persönliche Erinnerung an Amri

Ihre beiden damaligen Kollegen hatten bekundet, an Amri keinerlei persönliche Erinnerung zu haben. Möglicherweise seien sie ihm nicht einmal begegnet, sondern hätten lediglich seine Registrierung abgezeichnet. Es habe im Lageso zahlreiche Aushilfskräfte gegeben, die stellvertretend für die zuständigen Sachbearbeiter Meldungen von Asylbewerbern entgegengenommen hätten.

Die Zeugen bestätigten, dass die mangelhafte technische Ausstattung des Lageso Migranten die Verschleierung ihrer Identität leicht gemacht habe. So seien damals anders als heute Fingerabdrücke nicht digital zu erfassen und somit auch nicht automatisch in elektronischen Datenbanken abzugleichen gewesen.

Mitarbeiter des Verfassungsschutzes als Zeugen

Aufschlüsse über mögliche Erkenntnisse des Verfassungsschutzes aus der Zeit, als Amri in Deutschland lebte, erhofft sich der Ausschuss von der Vernehmung zweier Zeugen, die unter den Tarnnamen Carlo Macri und Cordula Hallmann auftreten sollen.

Beide sind in der für „Islamismus und islamistischen Terrorismus“ zuständigen Abteilung 6 des Bundesamtes beschäftigt, Macri als Referatsleiter im Bereich „Beschaffung“, wo es um Anwerbung und Einsatz von V-Leuten im radikalislamischen Milieu geht, Hallmann als Referatsgruppenleiterin im Bereich „Internetbeschaffung“.

Amris Kontakte zu anderen Islamisten

Nach dem bisherigen öffentlich bestätigten Kenntnisstand ging vor dem Berliner Attentat das Wissen des Verfassungsschutzes über Amri nicht über die Informationen hinaus, die der Polizei vorlagen. Der Tunesier sei mit nachrichtendienstlichen Mitteln auch nicht „überwacht“, sondern lediglich „beobachtet“ worden, was bedeutet, dass der Verfassungsschutz gelegentlich V-Leute auf ihn angesprochen, aber mehr nicht unternommen habe. Vertreter der Opposition im Ausschuss weisen indes darauf hin, dass Amri engsten Kontakt zu anderen Islamisten unterhalten habe, die sich im Unterschied zu ihm erwiesenermaßen der umfassenden nachrichtendienstlichen Aufmerksamkeit des Verfassungsschutzes erfreuten.

Es handelte sich um Mitglieder des „Deutschsprachigen Islam-Kreises“ (DIK) in Hildesheim, denen derzeit vor dem Oberlandesgericht in Celle der Prozess gemacht wird, insbesondere den geistlichen Mentor der Gruppe Abu Walaa und Boban Simeonovic, Oberhaupt der Dortmunder Salafistenszene. Es wäre „unglaubwürdig“, wollte der Verfassungsschutz behaupten, dass bei der intensiven Ausspähung dieser Personen nicht auch Informationen über Amri angefallen seien, heißt es aus Kreisen der Ausschuss-Minderheit. (wid/21.11.2018)

Zeit: Donnerstag, 29. November 2018, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bis Mittwoch, 28. November, 13 Uhr, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat anmelden.

