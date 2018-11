Die Enquete-Kommission „Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt“ befragt am Montag, 26. November 2018, Vertreter des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie in einer öffentlichen Anhörung zu aktuellen und geplanten Vorhaben und Formaten der Ressorts im Zusammenhang mit dem Thema der beruflichen Bildung in der digitalen Arbeitswelt. Die Sitzung unter unter Leitung von Dr. Stefan Kaufmann (CDU/CSU) beginnt um 14 Uhr im Sitzungssaal E 200 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert zwei Stunden. (vom/20.11.2018)

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Zeit: Montag, 26. November 2018, 14 bis 16 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat der Enquete-Kommission unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums (E-Mail: vorzimmer.pa28@bundestag.de, Fax: 030/227-36278). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Ministeriumsvertreter