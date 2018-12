Liveübertragung: Donnerstag, 13. Dezember, 10.05 Uhr

Die AfD will die Meisterpflicht im Handwerk wieder einführen. Über einen entsprechenden Antrag (19/4633) debattiert der Bundestag am Donnerstag, 13. Dezember 2018, erstmalig eine Stunde lang. Ebenfalls zum ersten Mal beraten wird dann ein Antrag der FDP mit dem Titel „Ausbildung und berufliche Aufstiegsfortbildung in Deutschland und Europa stärken“. Die Vorlagen sollen anschließend zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen werden, wobei die Federführung beim Ausschuss für Wirtschaft und Energie liegen wird.

Die AfD plädiert für eine Wiedereinführung der Meisterpflicht im Handwerk. Die Abschaffung der Pflicht in zahlreichen Berufen habe zu Nachteilen für das deutsche Handwerk und die Volkswirtschaft geführt, kritisieren die Abgeordneten in ihrem Antrag. Anstatt der beabsichtigten erhöhten Beschäftigungsquote sei es zu gravierenden Fehlentwicklungen gekommen, die einer Revision bedürften. (pez/sas/03.12.2018)