Ohne Aussprache hat der Bundestag am Donnerstag, 7. Juni 2018, mehrere Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen.

Arbeitszeitsouveränität für Beschäftigte: Die Fraktion Die Linke fordert, dass Beschäftigte über mehr Arbeitszeitsouveränität verfügen sollen. Dazu haben die Abgeordneten einen Antrag (19/2522) vorgelegt, der federführend im Ausschuss für Abreit und Soziales beraten wird.

Prämien rentenrechtlich gleichstellen: Die Fraktion Die Linke fordert eine rentenrechtliche Gleichstellung für die nach DDR-Recht gezahlten Prämien wie der sogenannten Jahresendprämie. In einem Antrag (19/858) führt sie aus, dass Einmalzahlungen wie Weihnachtsgeld oder Gewinnbeteiligungen nach heutigem Recht den Rentenanspruch steigern. Die in der DDR ausgezahlten Prämien dieser Art würden sich für die Betroffenen jedoch nicht rentensteigernd auswirken, weil viele Ostdeutsche nicht über die erforderlichen Unterlagen verfügen. Die Bundesregierung solle, so Die Linke, einen Gesetzentwurf vorlegen, der klarstellt, dass Beschäftigte, die nach dem Arbeitsrecht der DDR einen Anspruch auf Prämien hatten, diesen in Höhe des monatlichen Bruttoverdienstes auch ohne Nachweis geltend machen können. Der Antrag wird federführend im Ausschuss für Arbeit und Soziales beraten.

Agrar- und forstwirtschaftlicher Bodenmarkt: Mehr Transparenz auf dem Bodenmarkt in Deutschland fordert die Fraktion Die Linke in einem Antrag (19/1853), der federführend im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft beraten wird. Die Abgeordneten verlangen von der Bundesregierung, eine eigenständige Eigentümerstatistik der land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen einzuführen, die die Eigentumsverhältnisse anonymisiert nach Rechtsformen der Unternehmen und Größengruppen erhebt. Des Weiteren sollen innerhalb der heterogenen Gruppe juristischer Personen sowohl Tochterunternehmen als auch Anteilseigner von Agrarbetrieben mit Grundbesitz in der Eigentümerstatistik, der Agrarstrukturerhebung sowie der Datenbank der Agrarzahlungen ausgewiesen werden. In Abstimmung mit den Bundesländern soll zudem eine bundesweit einheitliche statistische Berichterstattung des Vollzugs des Grundstückverkehrsgesetzes nach Bundesländern, Regierungsbezirken und Kreisen eingeführt werden, die die Ergebnisse der Prüfungen durch die Genehmigungsbehörden ersichtlich macht. Die Linksfraktion begründet die Forderungen damit, dass der Strukturwandel in den vergangenen Jahren auf dem Land zu einer erheblichen Konzentration der landwirtschaftlichen Produktion geführt habe. Immer weniger Betriebe würden immer größere Flächen bewirtschaften. Im Bereich der Forstwirtschaft könnten die Eigentumsverhältnisse ebenfalls nur grob abgeschätzt werden. Um bodenmarktpolitisch ungewünschte Entwicklungen vermeiden zu können, brauche es deshalb bessere Kenntnisse darüber, wem das Land in Deutschland gehört.

Einführung einer Musterfeststellungsklage: Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungsklage (19/2439) wurde zur federführenden Beratung an den Rechtsausschuss überwiesen. Eingetragene Verbraucherschutzverbände sollen die Möglichkeit erhalten, zugunsten von mindestens zehn betroffenen Verbraucherinnen und Verbrauchern feststellen zu lassen, ob zentrale Voraussetzungen vorliegen, die einen Anspruch begründen oder ausschließen. Die Musterfeststellungsklage solle ausschließlich zwischen dem klagenden Verbraucherschutzverband und der beklagten Partei geführt werden. Die betroffenen Verbraucherinnen und Verbraucher sollen jedoch die Möglichkeit erhalten, ihre Ansprüche zu einem Klageregister anzumelden, was die Verjährung hemme und nicht mit einem Anwaltszwang verbunden sei. Außerdem solle das Musterfeststellungsurteil Bindungswirkung für nachfolgende Klagen entfalten. Damit steige die Wahrscheinlichkeit einer einvernehmlichen Regelung aufgrund einer erfolgreichen Musterentscheidung, vor allem als Grundlage für Einigungen im Rahmen einer außergerichtlichen Streitschlichtung, heißt es in dem Gesetzentwurf.

Mehr Zeitsouveränität für Beschäftigte: Bündnis 90/Die Grünen haben einen Antrag (19/2511) vorgelegt, der vorsieht, Beschäftigten mehr Zeitsouveränität zu ermöglichen. Unter anderem solle im Teilzeit- und Befristungsgesetz die Möglichkeit von flexibler Vollzeitarbeit geschaffen werden. Die Vorlage wird federführend im Ausschuss für Arbeit und Soziales beraten.

Reform des Euratom-Vertrages: Bündnis 90/Die Grünen haben einen Antrag (19/2512) vorgelegt, der auf eine Reform des Vertrages über die Europäische Atomgemeinschaft (Euratom) und die Abschaffung der Sonderstellung der Atomkraft abzielt. Der Antrag wird federführend im Wirtschaftsausschuss beraten, obwohl die Antragsteller die federführende Beratung im Umweltausschuss gewünscht hatten, dabei aber nur von der Linken unterstützt wurden. Die Grünen erinnern daran, dass am 25. März 1957 in Rom der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft unterzeichnet wurde. Über 60 Jahre nach Vertragsabschluss sei weder das Ziel des Vertrags, „die Voraussetzungen für die Entwicklung einer mächtigen Kernenergie zu schaffen, welche die Energieerzeugung erweitert, die Technik modernisiert und auf zahlreichen anderen Gebieten zum Wohlstand der Völker beiträgt“ umgesetzt noch gebe es dafür eine Mehrheit unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

EU-Freihandelsabkommen mit Japan: Bündnis 90/Die Grünen fordern in einem Antrag (19/2510), das geplante Freihandels- und Investitionsschutzabkommen der Europäischen Union mit Japan (Japan-EU Free Trade Agreement, Jefta) parlamentarisch zu beraten. Gegen die Stimmen von AfD, Linker und Grünen setzte die Bundestagsmehrheit durch, dass der Antrag nicht direkt abgestimmt, sondern zur federführenden Beratung an den Wirtschaftsausschuss überwiesen wird. Dies gilt auch für einen Antrag der Linken (19/2521), der sich auf einen EU-Vorschlag über die Unterzeichnung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens der EU mit Japan (Jefta) bezieht (Ratsdokument 7959 / 18). Darin fordert die Fraktion, für eine faire Handelspolitik einzutreten und Jefta abzulehnen. Für eine sofortige Abstimmung hatte sich neben der Linken nur die AfD eingesetzt. (eis/vom/07.06.2018)