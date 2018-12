Von der Tagesordnung abgesetzt hat der Bundestag die Beratung einer Stellungnahme des Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung zum Peer Review 2018 zur Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (19/6475), die am Donnerstag, 13. Dezember 2018, 45 Minuten lang beraten werden sollte. In der Vorlage nimmt der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung Stellung zum Bericht des Peer Review 2017 zur Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie „Sustainability – Made in Germany“.

Der Peer Review ist ein internationales Expertengutachten zur deutschen Nachhaltigkeitspolitik, mit dem die Bundesregierung den Rat für Nachhaltige Entwicklung unter Vorsitz von Marlehn Thieme beauftragt hatte. Leiterin der internationalen Expertengruppe ist die ehemalige neuseeländische Premierministerin und frühere Leiterin des Entwicklungsprogramms UNDP der Vereinten Nationen, Helen Clark, die den Peer Review am 4. Juni 2018 an Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) übergeben hatte. (eis/12.12.2018)