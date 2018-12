Mit einem Vortrag zum Thema „Politik und Karikatur – ein Streifzug durch die Jahrhunderte“ verabschiedet sich der langjährige Leiter der Abteilung Wissenschaft und Außenbeziehungen der Verwaltung des Deutschen Bundestages, Prof. Dr. Ulrich Schöler, von der Veranstaltungsreihe „Forum W“ der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages. Der Vortrag mit anschließender Diskussion beginnt am Montag, 17. Dezember 2018, um 14 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin und dauert etwa zwei Stunden.

Das „Forum W“ wird zeitversetzt im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Satirische Kommentare in Wort und Bild

Politik und Karikatur stehen nicht erst in der Gegenwart in einem besonderen Spannungsverhältnis. Seit Jahrhunderten reizen das politische Geschehen und besonders seine Hauptakteure die Karikaturisten in immer neuer Weise zu ihren satirischen Kommentaren in Wort und – vor allem – Bild.

Ulrich Schöler wird anhand ausgewählter Beispiele von Breughel, Gillray, Grosz und anderen einen Streifzug durch die Jahrhunderte darbieten, der erkennen lässt, wie sich die Kunst der politischen Karikatur entwickelt hat und wie es gegenwärtig um das Verhältnis von Politik und Karikatur steht. (vom/10.12.2018)