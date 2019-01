Der Bundestag hat am Freitag, 18. Januar 2019, erstmals über Anträge der Linken und der FDP beraten, die eine Reform der Regelungen zur Übernahme der Wohn- und Heizkosten in der Grundsicherung zum Ziel haben. Das Parlament überwies im Anschluss beide Anträge zur federführenden Beratung an den an den Ausschuss für Arbeit und Soziales.

Antrag der Linken

Die Linke fordert in einem Antrag (19/6526), die Kosten der Unterkunft im Arbeitslosengeld-II-Bezug existenzsichernd zu gestalten. Der massive Mietanstieg der vergangenen Jahre belaste arme Haushalte bis hin zu Haushalten mit mittlerem Einkommen.

Die Übernahme der Wohnkosten sei derzeit unzureichend gesetzlich geregelt, obwohl Wohnen zum verfassungsrechtlich geschützten Existenzminimum gehöre, schreibt die Fraktion. Sie verlangt deshalb, dass die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorlegt, der die Wohnkostenlücke im Zweiten und Zwölften Sozialgesetzbuch schließt.

Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion tritt in ihrem Antrag (19/7030) dafür ein, den Ländern und Kommunen eine stärkere Pauschalierung von Leistungen für Unterkunft und Heizung zu ermöglichen.

Sie fordert ferner mehr Rechtssicherheit für die Kommunen bei der Berechnung der Pauschalbeträge oder der Kostenobergrenzen für Unterkunft und Heizung sowie konkrete Vorgaben zum Berechnungsverfahren, zur Methodik und zu den Quellen für die Datenanalyse bei der Bestimmung der Pauschalbeträge oder Kostenobergrenzen.

Linke: Jede fünfte Bedarfsgemeinschaft betroffen

Katja Kipping, Parteivorsitzende der Linken, kritisierte, dass es eine große Lücke zwischen dem, was die Jobcenter an Mietkosten übernehmen, und der tatsächlich zu zahlenden Miete gebe. Denn die Mieten lägen oft über dem, was als „angemessen angesehene Wohnkosten“ anerkannt werde.

In jedem fünften Haushalt mit Hartz-IV-Betroffenen werde diese Differenz von den Jobcentern nicht anerkannt und die Menschen müssten folglich die Lücke mit ihrem Regelsatz selber schließen, sagte Kipping.

CDU/CSU: Die Lücke ist schon kleiner geworden

Peter Aumer (CDU/CSU) betonte, dass in den letzten Jahren diese Wohnkostenlücke schon um 16 Prozent gesunken sei, die Bundesregierung also keineswegs untätig gewesen sei. Jährlich würden die Zuschüsse des Bundes zu den Kosten für Unterkunft und Heizung um eine Milliarde Euro steigen, aber man müsse auch „Maß und Mitte“ einhalten und die Zuschüsse deshalb begrenzen.

Eine bundesweite Pauschalierung werde nicht zu mehr Gerechtigkeit führen, zeigte sich Aumer überzeugt. Lösungen müssten vor Ort gefunden werden.

AfD: Zu viele Klagen vor Sozialgerichten

Uwe Witt (AfD) schloss sich der Analyse der FDP-Fraktion an und betonte, derzeit sei nicht klar geregelt, wie die Angemessenheitsgrenzen zu berechnen sind, noch dazu seien die Berechnungen sehr komplex, was zu vielen Klagen vor Sozialgerichten führe.

Der FDP-Antrag höre sich gut an, es sei aber noch unklar, wie die Vorschläge konkret umgesetzt werden sollen. Pauschalierungen auf der einen Seite einzuführen, aber gleichzeitig Einzelfälle zu berücksichtigen, sei sicherlich schwierig, so Witt.

SPD: Eine soziale Frage für alle

Dagmar Schmidt (SPD) erklärte, bezahlbarer Wohnraum sei vielleicht die drängendste politische Frage unserer Zeit und eine soziale Frage für alle. Während die Bundesbürger durchschnittlich 27 Prozent ihres Haushaltseinkommens für die Miete ausgeben würden, liege der Mietanteil bei den armen Haushalten schon bei 39 Prozent des Einkommens. Da aber die Wohnkostenlücke in der Grundsicherung in den letzten Jahren bereits kleiner geworden sei, sei es wichtiger, über einen Mietenstopp für ausgewählte Lagen und mehr Rechte für Mieter nachzudenken.

Schmidt sprach sich auch dafür aus, Kosten der Unterkunft künftig nicht mehr zu sanktionieren und jene, die Hartz IV beantragen müssen, nicht schon nach sechs Monaten zu zwingen, sich eine neue, „angemessene“ Wohnung suchen zu müssen.

FDP: Regional geltende Pauschalierungen

Pascal Kober (FDP) begründete die Initiative seiner Fraktion damit, dass die bestehenden Regelungen keine Rechtssicherheit böten.

Im Übrigen denke auch seine Fraktion nicht an bundesweite Pauschalierungen, aber zumindest in bestimmten Regionen oder Stadtteilen sollte dies möglich sein, sagte Kober.

Grüne: Einem Fünftel wird das Existenzminimum entzogen

Sven Lehmann (Bündnis 90/Die Grünen) verwies darauf, dass die Kommunen aufgrund ihrer angespannten Haushaltslage und der Lage auf dem Mietmarkt die Angemessenheitsgrenzen für die Übernahme der Wohnkosten oft zu niedrig ansetzen. „Menschen in Hartz IV müssen deshalb immer öfter ihre Wohnung mithilfe ihres Regelsatzes finanzieren“, kritisierte er.

Diese Menschen müssten also bei Lebensmitteln oder anderen wichtigen Dingen des täglichen Bedarfs sparen. „Einem Fünftel aller Bedarfsgemeinschaften wird auf diese Weise das Existenzminimum entzogen. Das ist ein sozialpolitischer Skandal“, sagte Lehmann. (che/18.01.2019)